Медведев рассказал, что изменилось в «Пари НН» с приходом Ганчаренко

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сегодня, 12:14

Вратарь «Пари НН» рассказал, что изменилось в команде с приходом нового главного тренера .

Виктор Михайлович потихонечку изменяет ментальность команды, подход. Нужно каждую игру играть на победу. Кто-то это уже схватил, у кого-то ещё это не получается. Сейчас, наверное, для нас самый удачный момент, чтобы уйти на паузу. Собственно, удачно сейчас только то, что в момент неудач уходим в отпуск и не попадём в слишком плохую ситуацию. Есть время поработать, поразмыслить и что-то наиграть. Я думаю, с Михалычем всё у нас получится.

Напомним, после восемнадцати туров «Пари НН» занимает двенадцатую строчку в турнирной таблице РПЛ . Под руководством Ганчаренко нижегородцы провели восемь игр (две победы, две ничьих и четыре поражения).

Ранее сообщалось, что «Пари НН» ведёт переговоры о продлении контрактов с рядом игроков.