«Барселона» потерпела поражение от «Леганеса» в Ла Лиге

«Барселона» уступила «Леганесу» в матче 17-го тура Ла Лиги (0:1).
Гол забил Серхио Гонсалес на 4-й минуте.
«Барса» лидирует в чемпионате Испании (38 очков). «Леганес» идёт 15-м (18 баллов).
«Барселона» уступила «Леганесу» в матче 17-го тура Ла Лиги (0:1).
Гол забил Серхио Гонсалес на 4-й минуте.
«Барса» лидирует в чемпионате Испании (38 очков). «Леганес» идёт 15-м (18 баллов).
Второе поражение подряд дома от одного из аутсайдеров чемпионата. Неплохо играли, но реализация была на дне.. за это и поплатились.
Вряд ли в этом сезоне получится за что то зацепиться. Не вижу характера у команды
Второе поражение подряд дома от одного из аутсайдеров чемпионата. Неплохо играли, но реализация была на дне.. за это и поплатились.
Вряд ли в этом сезоне получится за что то зацепиться. Не вижу характера у команды
Это дно по игре, уж извините. Райо вчера уверенно держал мяч и комбинировал. Леганес же последние полчаса играл просто как во дворе на отбой.
Сочувствую болельщикам Барселоны. Предсказание чемпионства Атлетико в силе )
Это дно по игре, уж извините. Райо вчера уверенно держал мяч и комбинировал. Леганес же последние полчаса играл просто как во дворе на отбой.
Сочувствую болельщикам Барселоны. Предсказание чемпионства Атлетико в силе )
Ямаль, иногда напоминает мне дешевку-77 из Наполи, когда увлекается обводкой, не видит партнеров и теряет мяч... Все действия барселонцев расчитаны исключительно на индивидуальное техническое мастерство и превосходство над соперником, но выстроенной, чёткой структуры игры, у Барсы не ощущается. Моменты конечно были, но в большей степени- спонтанные, которые, как правило легко гасились еще на подступах к штрафной Леганеса.
Поэтому, говорил и говорю- Барса не способна на сегодняшний день вести борьбу за чемпионство в Примере, даже, несмотря на хромого Реала. Все сегодняшние набеги Барселоны на соперника, изначально были обречены на провал, ввиду, их непродуманности... В итоге- поражение. Про гостей сказать нечего. Преуспели в позиционной обороне, при бестолковой позиционной атаке Барселоны.
Вот пожалуй и всё. При всём том, что Барселона давала массу возможностей сопернику убегать в конты, Леганес этиm не воспользовался, по ряду причин, и прежде всего, в плане неумения переходить из обороны к атаке. Вобщем- гостей с победой, а Барсе- есть над чем подумать. Одной техникой- соперника не победить...
Ямаль, иногда напоминает мне дешевку-77 из Наполи, когда увлекается обводкой, не видит партнеров и теряет мяч... Все действия барселонцев расчитаны исключительно на индивидуальное техническое мастерство и превосходство над соперником, но выстроенной, чёткой структуры игры, у Барсы не ощущается. Моменты конечно были, но в большей степени- спонтанные, которые, как правило легко гасились еще на подступах к штрафной Леганеса.
Поэтому, говорил и говорю- Барса не способна на сегодняшний день вести борьбу за чемпионство в Примере, даже, несмотря на хромого Реала. Все сегодняшние набеги Барселоны на соперника, изначально были обречены на провал, ввиду, их непродуманности... В итоге- поражение. Про гостей сказать нечего. Преуспели в позиционной обороне, при бестолковой позиционной атаке Барселоны.
Вот пожалуй и всё. При всём том, что Барселона давала массу возможностей сопернику убегать в конты, Леганес этиm не воспользовался, по ряду причин, и прежде всего, в плане неумения переходить из обороны к атаке. Вобщем- гостей с победой, а Барсе- есть над чем подумать. Одной техникой- соперника не победить...