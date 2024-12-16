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«Барселона» потерпела поражение от «Леганеса» в Ла Лиге

сегодня, 01:02
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 1Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

«Барселона» уступила «Леганесу» в матче 17-го тура Ла Лиги (0:1).

Гол забил Серхио Гонсалес на 4-й минуте.

«Барса» лидирует в чемпионате Испании (38 очков). «Леганес» идёт 15-м (18 баллов).

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 01:42
Барса не смогла воспользоваться осечкой Реала и не оторвалась от него на дистанцию больше одного поражения
Capral
Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 01:42
Здравствуйте!
Спасибо! Обязательно посмотрю.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:41
Здравствуйте. Просьба обратить внимание на письмо в Вашем почтовом ящике привязанном к аккаунту, по поводу приза.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:28
Сколько буки подняли на этом поражении Барсы?))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:21
А ведь и не скажешь, что Леганес победил не по делу... У гостей все сыграли хорошо - вратарь несколько раз выручал, все игроки превосходно отрабатывали в защите, да и забили прекрасный гол. Мне кажется Барселона собралась побеждать соперника в экономическом режиме, не получилось. С победой, Леганес!!!
Capral
Capral
сегодня в 01:16, ред.
Кто бы что не говорил, но нет у Барселоны отлаженного, четкого плана на игру, а главное- не существует толкового командного футбола. Все многочисленные атаки Барсы осуществлялись, как правило через центр, где группировалось массовое скопление защитников соперника. Все атаки хозяев поля были легкочитаемые и предсказуемые, даже для такого соперника как Леганес. Один раз, на 78мин., Барса сыграла нестaндартно- и тут же случился острейший момент...

Ямаль, иногда напоминает мне дешевку-77 из Наполи, когда увлекается обводкой, не видит партнеров и теряет мяч... Все действия барселонцев расчитаны исключительно на индивидуальное техническое мастерство и превосходство над соперником, но выстроенной, чёткой структуры игры, у Барсы не ощущается. Моменты конечно были, но в большей степени- спонтанные, которые, как правило легко гасились еще на подступах к штрафной Леганеса.

Поэтому, говорил и говорю- Барса не способна на сегодняшний день вести борьбу за чемпионство в Примере, даже, несмотря на хромого Реала. Все сегодняшние набеги Барселоны на соперника, изначально были обречены на провал, ввиду, их непродуманности... В итоге- поражение. Про гостей сказать нечего. Преуспели в позиционной обороне, при бестолковой позиционной атаке Барселоны.

Вот пожалуй и всё. При всём том, что Барселона давала массу возможностей сопернику убегать в конты, Леганес этиm не воспользовался, по ряду причин, и прежде всего, в плане неумения переходить из обороны к атаке. Вобщем- гостей с победой, а Барсе- есть над чем подумать. Одной техникой- соперника не победить...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:16
Прежде всего поздравлю Леганес с победой в выездном матче над лидером . Весьма крепче ощущение , что в футболе начали всё больше играть в "поддавки" . Раньше думал только у нас в РПЛ так тянет бремя лидерства. Ан нет и в топ чемпионатах такое присутствует...)))
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:11
Мне даже как-то неловко от вчерашнего выпада в адрес Анчелотти.
Это дно по игре, уж извините. Райо вчера уверенно держал мяч и комбинировал. Леганес же последние полчаса играл просто как во дворе на отбой.
Сочувствую болельщикам Барселоны. Предсказание чемпионства Атлетико в силе )
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:10
Ну Флика и Барсу явно перехвалили вначале сезона) Хотя тогда было за что хвалить.
Второе поражение подряд дома от одного из аутсайдеров чемпионата. Неплохо играли, но реализация была на дне.. за это и поплатились.
Вряд ли в этом сезоне получится за что то зацепиться. Не вижу характера у команды
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:06
Барса идёт у чемпионству!! Но как-то не очень уверенно)))) дома сливать это уж что-то с чем-то...
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:04, ред.
Не, ну проиграть дома команде с 17-го места это конечно "чемпионский" 😅 уровень!
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 01:04
Хорошая новость!
Леганес браво!
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