«Челси» победил «Брентфорд» и приблизился к «Ливерпулю»

«Челси» одержал победу над «Брентфордом» в матче 16-го тура АПЛ (2:1).
На 43-й минуте счёт открыл Марк Кукурелья. Удвоил преимущество хозяев поля Николас Джексон на 80-й. В составе гостей голом отметился Брайан Мбеумо на 90-й.
«Челси» занимает 2-е место в чемпионате Англии (34 очка), отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 2 балла. «Брентфорд» идёт 11-м (23 пункта).
Джексон снова начал мазать, но все таки забил победный гол. Палмер старался но не получалось, да еще и задельфинил маленько, что печально. Прозвище Мадуеке "бьющий по защитникам".
Не аккуратная игра от Энцо. Кукурелья конечно герой матча. Забил первый гол, получил красновато желтую карточку, а в конце знатно и во время нырнул и затянул время.
И главное Мареска в такой критический момент не сделал замены, чтобы успокоить финал игры. Вопрос зачем? Ведь многие уже были уставшими и ходили пешком.
Еще рано говорить о лидерстве в АПЛ. Укрепиться в четверке будет за счастье, с такой игрой в защите против середняка!
Брентфорд мог забивать два раза, но Санчес спасал. А в третий раз Мбуемо все таки распечатал ворота синих.
Джексон снова начал мазать, но все таки забил победный гол. Палмер старался но не получалось, да еще и задельфинил маленько, что печально. Прозвище Мадуеке "бьющий по защитникам".
Не аккуратная игра от Энцо. Кукурелья конечно герой матча. Забил первый гол, получил красновато желтую карточку, а в конце знатно и во время нырнул и затянул время.
И главное Мареска в такой критический момент не сделал замены, чтобы успокоить финал игры. Вопрос зачем? Ведь многие уже были уставшими и ходили пешком.
Еще рано говорить о лидерстве в АПЛ. Укрепиться в четверке будет за счастье, с такой игрой в защите против середняка!
Брентфорд мог забивать два раза, но Санчес спасал. А в третий раз Мбуемо все таки распечатал ворота синих.