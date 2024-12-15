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«Челси» победил «Брентфорд» и приблизился к «Ливерпулю»

вчера, 23:54
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

«Челси» одержал победу над «Брентфордом» в матче 16-го тура АПЛ (2:1).

На 43-й минуте счёт открыл Марк Кукурелья. Удвоил преимущество хозяев поля Николас Джексон на 80-й. В составе гостей голом отметился Брайан Мбеумо на 90-й.

«Челси» занимает 2-е место в чемпионате Англии (34 очка), отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 2 балла. «Брентфорд» идёт 11-м (23 пункта).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:32
Положительные результаты синих радуют. Казалось, что идут на дно после перестройки. За счёт чего такие успехи, кто эксперт?
ABir
ABir
сегодня в 00:28
Давненько Челси не был так близко от первого места
azkan
azkan
сегодня в 00:27, ред.
Марк Кукурелья все таки получил вторую желтую и потом красную и пропустит следующую игру. Говорят, что пободался с кем то из пчёл, не согласных с его нырком)
Точно герой матча)))
А я понял, что за этот нырок, который ВАР пересмотрел))) И подумал а желтую игроку пчел отменят?!
azkan
azkan
сегодня в 00:19
В новостях говорят о второй карточке Кукурельи? Правда или нет не знаю.
Может за симуляцию? Было бы интересно узнать.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 00:13
Ожидаемо победил!
azkan
azkan
сегодня в 00:10, ред.
С очень трудной победой Челси! Валидольная концовка была.
Джексон снова начал мазать, но все таки забил победный гол. Палмер старался но не получалось, да еще и задельфинил маленько, что печально. Прозвище Мадуеке "бьющий по защитникам".
Не аккуратная игра от Энцо. Кукурелья конечно герой матча. Забил первый гол, получил красновато желтую карточку, а в конце знатно и во время нырнул и затянул время.
И главное Мареска в такой критический момент не сделал замены, чтобы успокоить финал игры. Вопрос зачем? Ведь многие уже были уставшими и ходили пешком.
Еще рано говорить о лидерстве в АПЛ. Укрепиться в четверке будет за счастье, с такой игрой в защите против середняка!
Брентфорд мог забивать два раза, но Санчес спасал. А в третий раз Мбуемо все таки распечатал ворота синих.
drug01
drug01
сегодня в 00:09
Удачная победа Челси радует
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:09
Челси прогрессирует, Сити деградирует.Может быть дух Пепа вселился в Мореска?
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