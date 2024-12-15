«Челси» победил «Брентфорд» и приблизился к «Ливерпулю»

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вчера, 23:54

«Челси» одержал победу над «Брентфордом» в матче 16-го тура АПЛ (2:1).

На 43-й минуте счёт открыл Марк Кукурелья. Удвоил преимущество хозяев поля Николас Джексон на 80-й. В составе гостей голом отметился Брайан Мбеумо на 90-й.

«Челси» занимает 2-е место в чемпионате Англии (34 очка), отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 2 балла. «Брентфорд» идёт 11-м (23 пункта).