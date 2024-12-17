«Интер» забил шесть голов в ворота «Лацио»

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сегодня, 00:46

«Лацио» крупно уступил «Интеру» в 16-м туре Серии А (0:6).

Хакан Чалханоглу реализовал пенальти на 41-й, Федерико Димарко удвоил преимущество команды на 45-й. Николо Барелла забил на 51-й, Дензел Думфрис отметился на 53-й, Карлос Аугусто забил на 77-й, а на 90-й мяч в сетку ворот отправил Маркус Тюрам.

После этой игры «Лацио» идет на 5-м месте (31 пункт), «Интер» расположился на 3-й строчке (34 балла).