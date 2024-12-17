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«Интер» забил шесть голов в ворота «Лацио»

сегодня, 00:46
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)0 : 6Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Лацио» крупно уступил «Интеру» в 16-м туре Серии А (0:6).

Хакан Чалханоглу реализовал пенальти на 41-й, Федерико Димарко удвоил преимущество команды на 45-й. Николо Барелла забил на 51-й, Дензел Думфрис отметился на 53-й, Карлос Аугусто забил на 77-й, а на 90-й мяч в сетку ворот отправил Маркус Тюрам.

После этой игры «Лацио» идет на 5-м месте (31 пункт), «Интер» расположился на 3-й строчке (34 балла).

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Все комментарии
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 03:22
Всех Интеристов с победой!!! Так держать!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:20, ред.
Одна команда деклассировала другую...
c4h4ezxkjtbg
c4h4ezxkjtbg
сегодня в 02:03
Ух, огонь матч!)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:33
Вот это да-а-а-а... Интер просто уничтожил соперника, надругался над хозяевами поля... Ничего не предвещало такого исхода – Лацио даже имел игровое преимущество до пропущенного гола. после которого посыпался. Не ожидал, что Интер победит так уверенно, ещё меньше ожидал такого позора от Лацио, набравшего хороший ход. Мне кажется, это был несчастный случай...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:13
у Интера залетело 6 из 7, круто, отличный КПД!!!
орлы - позорники, так "радовать" своих болел на домашнем стадионе........
Capral
Capral
сегодня в 00:58
Смотрел на футбол Лацио и подумал: и вот эта команда, дважды, в течении недели обыграла Наполи? А еще, этот счет 6:0, сразу напомнил, навеял воспоминания из великолепных нулевых Серии А, когда блистательный Милан, точно с таким счетом уничтожил Интер, который в той игре, имел точно такой же безликий и жалкий вид, как сегодняшний Лацио...

По игре особо сказать нечего. Бездарная, невнятная игра Лацио. Провалился полностью центр поля, в атаке вообще ничего похожего на футбол, ну а в обороне, даже не проходной двор... Что хотели интеристы, то и творили, да и вратарь Лацио, откровенно не выручал, хотя и мог, в отдельных эпизодах... Создалось впечатление, что римляне, еще до игры проиграли, причем, прежде всего морально.

Ну а Интер, еще раз доказал, что остается крепким коллективом, способным вести борьбу за чемпионство. С точки зрения футбола, его сегодня было немного, с игрой в одни ворота, но с другой стороны, показалось, что после двух лет ненормального футбола в Серии А, этот чемпионат- обещает быть конкурентным. А пока- Интер с победой, многобещающей и однозначной!!!
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 00:51, ред.
Теннисная "баранка" по-милански в Риме на Олимпико.. Новое итальянское блюдо.. Никто не заказывал, но получили.. 🤔☝️
Гость
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