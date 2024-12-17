«Интер» забил шесть голов в ворота «Лацио»

«Лацио» крупно уступил «Интеру» в 16-м туре Серии А (0:6).
Хакан Чалханоглу реализовал пенальти на 41-й, Федерико Димарко удвоил преимущество команды на 45-й. Николо Барелла забил на 51-й, Дензел Думфрис отметился на 53-й, Карлос Аугусто забил на 77-й, а на 90-й мяч в сетку ворот отправил Маркус Тюрам.
После этой игры «Лацио» идет на 5-м месте (31 пункт), «Интер» расположился на 3-й строчке (34 балла).
По игре особо сказать нечего. Бездарная, невнятная игра Лацио. Провалился полностью центр поля, в атаке вообще ничего похожего на футбол, ну а в обороне, даже не проходной двор... Что хотели интеристы, то и творили, да и вратарь Лацио, откровенно не выручал, хотя и мог, в отдельных эпизодах... Создалось впечатление, что римляне, еще до игры проиграли, причем, прежде всего морально.
Ну а Интер, еще раз доказал, что остается крепким коллективом, способным вести борьбу за чемпионство. С точки зрения футбола, его сегодня было немного, с игрой в одни ворота, но с другой стороны, показалось, что после двух лет ненормального футбола в Серии А, этот чемпионат- обещает быть конкурентным. А пока- Интер с победой, многобещающей и однозначной!!!
По игре особо сказать нечего. Бездарная, невнятная игра Лацио. Провалился полностью центр поля, в атаке вообще ничего похожего на футбол, ну а в обороне, даже не проходной двор... Что хотели интеристы, то и творили, да и вратарь Лацио, откровенно не выручал, хотя и мог, в отдельных эпизодах... Создалось впечатление, что римляне, еще до игры проиграли, причем, прежде всего морально.
Ну а Интер, еще раз доказал, что остается крепким коллективом, способным вести борьбу за чемпионство. С точки зрения футбола, его сегодня было немного, с игрой в одни ворота, но с другой стороны, показалось, что после двух лет ненормального футбола в Серии А, этот чемпионат- обещает быть конкурентным. А пока- Интер с победой, многобещающей и однозначной!!!