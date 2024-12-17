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Стали известны претенденты на звание лучшего тренера ноября и декабря в РПЛ

сегодня, 11:58

Российская Премьер-Лига объявила кандидатов на получение награды лучшему тренеру месяца по итогам ноября и декабря.

Деян Станкович, «Спартак» (15 очков, 5 матчей, 3-е место)

Марцел Личка, «Динамо» (Москва) (9 баллов, 5 игр, 4-е место)

Валерий Карпин, «Ростов» (13 пунктов, 5 поединков, 7-е место)

Рашид Рахимов, «Рубин» (8 очков, 5 встреч, 8-е место)

Заур Тедеев, «Акрон» (9 баллов, 5 матчей, 9-е место)

Победителя определят эксперты РПЛ, канала «Матч Премьер» и болельщики. Голосование продлится до 11:00 19 декабря.

Ранее стали известны претенденты на звание лучшего футболиста по итогам двух месяцев.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:16, ред.
Надо признать лучший физрук РПЛ сейчас в Спартаке трудится, я бы сказал топ-физрук, нынешнему РПЛ о большем мечтать и не стоит. Интересно что в РПЛ можно стать топ тренером перестав просто устраивать истерические эксперименты и дав команде сыграться в одной схеме, но до этого как оказалось надо ещё додуматься что не каждому дано, у кого то всё в рыжие кудри ушло. Отдельно Станкович конечно должен благодарить Дуарте и обнимать того пока не вымолит прощение за то что чехлил его полсезона. И Рошу за то что его лицо попало под руку Литвинова чем и спровоцировало попадание Дуарте в основной состав.
Futurista
Futurista ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:13, ред.
Семак лучший как по мне...так умудрился отличиться...это топ результат)...для всех, кроме Зенита...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:09
Ну тут к бабке не ходи Станкович как по мне
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:03
О чем речь: Станкович - без вариантов и опросов. Ну не Семак же. 2 игры дома - 0 очков.
Гость
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