Стали известны претенденты на звание лучшего тренера ноября и декабря в РПЛ

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сегодня, 11:58

Российская Премьер-Лига объявила кандидатов на получение награды лучшему тренеру месяца по итогам ноября и декабря.

, «Спартак» (15 очков, 5 матчей, 3-е место)

, «Динамо» (Москва) (9 баллов, 5 игр, 4-е место)

, «Ростов» (13 пунктов, 5 поединков, 7-е место)

, «Рубин» (8 очков, 5 встреч, 8-е место)

, «Акрон» (9 баллов, 5 матчей, 9-е место)

Победителя определят эксперты РПЛ , канала «Матч Премьер» и болельщики. Голосование продлится до 11:00 19 декабря.

Ранее стали известны претенденты на звание лучшего футболиста по итогам двух месяцев.