РПЛ назвала кандидатов на приз лучшему игроку по итогам ноября и декабря

Стали известны кандидаты на звание лучшего футболиста месяца в Российской Премьер-Лиге по итогам ноября и декабря.
Манфред Угальде, «Спартак» (5 матчей, 9 голов, 2 голевые передачи)
Максим Осипенко, «Ростов» (5 игр, 4 забитых мяча, 1 результативный пас)
Мирлинд Даку, «Рубин» (5 поединков, 3 гола, 2 ассиста)
Эсекьель Барко, «Спартак» (5 встреч, 3 забитых мяча, 1 голевая передача)
Николай Комличенко, «Ростов» (5 матчей, 2 гола, 3 результативных паса)
Победителя определят эксперты РПЛ, канала «Матч Премьер» и болельщики. Голосование продлится до 11:00 18 декабря.