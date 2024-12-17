РПЛ назвала кандидатов на приз лучшему игроку по итогам ноября и декабря

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сегодня, 11:46

Стали известны кандидаты на звание лучшего футболиста месяца в Российской Премьер-Лиге по итогам ноября и декабря.

, «Спартак» (5 матчей, 9 голов, 2 голевые передачи)

, «Ростов» (5 игр, 4 забитых мяча, 1 результативный пас)

, «Рубин» (5 поединков, 3 гола, 2 ассиста)

, «Спартак» (5 встреч, 3 забитых мяча, 1 голевая передача)

, «Ростов» (5 матчей, 2 гола, 3 результативных паса)