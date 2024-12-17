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РПЛ назвала кандидатов на приз лучшему игроку по итогам ноября и декабря

сегодня, 11:46

Стали известны кандидаты на звание лучшего футболиста месяца в Российской Премьер-Лиге по итогам ноября и декабря.

Манфред Угальде, «Спартак» (5 матчей, 9 голов, 2 голевые передачи)

Максим Осипенко, «Ростов» (5 игр, 4 забитых мяча, 1 результативный пас)

Мирлинд Даку, «Рубин» (5 поединков, 3 гола, 2 ассиста)

Эсекьель Барко, «Спартак» (5 встреч, 3 забитых мяча, 1 голевая передача)

Николай Комличенко, «Ростов» (5 матчей, 2 гола, 3 результативных паса)

Победителя определят эксперты РПЛ, канала «Матч Премьер» и болельщики. Голосование продлится до 11:00 18 декабря.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:00
Пустая формальность. конечно Угальде - без вариантов. Хотя неадекватный Медведев поставит Вендела, либо иной отстой из Зенита.
drug01
drug01
сегодня в 11:52
Угальде хорош!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:46
Ну если не Соболев, тогда Угадьде
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