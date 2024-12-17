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Клуб Медиалиги «Чисто Питер» предложил Халку сыграть за команду

сегодня, 20:45

Клуб «Чисто Питер» предложил бывшему игроку «Зенита» Халку, который выступает за «Атлетико Минейро», сыграть в Медийной лиге. ЧП написал игроку в соцсетях:

Халк, привет! Мы – медиакоманда «Чисто Питер», представляющая Санкт-Петербург в Медиалиге. Мы хотим пригласить вас сыграть за нашу команду, потому что видим, что вы находитесь в хорошей форме!

Дайте нам знать, когда рассмотрите наше предложение. Мы хотим, чтобы вы сыграли против «Амкала» в шестом сезоне МФЛ.

Футболист ответил на предложение:

Ничего не понял.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:48
Ребята из "Чисто Питер" не надо отчаиваться - есть ещё много футболистов известных и не очень разошлите приглашение по возможности как можно большему количеству игроков , может кто и откликнется и вы наконец "порвёте" этот "злосчастный" Амкал "как Тузик грелку" , в шестом сезоне МФЛ...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:27
Грамотно и по делу...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:27
Ответ Халка убил)))) ахаха))))
Гость
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