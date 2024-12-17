Клуб Медиалиги «Чисто Питер» предложил Халку сыграть за команду

Клуб «Чисто Питер» предложил бывшему игроку «Зенита» , который выступает за «Атлетико Минейро», сыграть в Медийной лиге. ЧП написал игроку в соцсетях:

Халк, привет! Мы – медиакоманда «Чисто Питер», представляющая Санкт-Петербург в Медиалиге. Мы хотим пригласить вас сыграть за нашу команду, потому что видим, что вы находитесь в хорошей форме!

Дайте нам знать, когда рассмотрите наше предложение. Мы хотим, чтобы вы сыграли против «Амкала» в шестом сезоне МФЛ.