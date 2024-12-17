Soccer.ru
ГлавнаяБлогиТренерская доляВокруг футболаАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Гвардиола не заслужил травлю и издевательства. Звёздам «Манчестер Сити» пора заступиться за тренера

17 декабря 2024, 00:11
Пеп Гвардиола

Плохо выступает не только наставник.

Хосеп никогда не был мерзким человеком

В футболе есть люди с колючими расстройствами личности. И эти особенности мешают им адекватно общаться с другими. Истеричные, асоциальные – психопаты и социопаты, и нарциссы, когда добиваются успехов, пьют чужую кровь. Про Гвардиолу ничего такого не говорят. Немножко странный, но нормальный дядька. Травля таких, когда неадекватные знаменитости в футболе живут без отпора их хамству, не имеет под собой оснований.

Не нравится, что в современной футбольной культуре быстро скатываются к ненависти. Даже в далекой от Англии стране в восточной части Европы часто называли Гвардиолу «физруком». Ничего более нелепого не придумать. У Хосепа невероятно высокая квалификация. Профессор. Ещё когда был футболистом, то отличался глубоким анализом игры, работая в центре поля. От испанца в восторге бывшие тренеры, напарники и подопечные.

Разумеется, на поле лишь 11 человек, в заявке всегда есть недовольные. Но Гвардиола мог держать на скамейке Левандовского, а потом поляк выходил и забивал пять голов за 9 минут, как против «Вольфсбурга». А ведь именно работа в «Баварии» условно самая неудачная для Хосепа. Человек полтора десятилетия на пиковом уровне. Никто не запрещает шутки, но заметно, что устроили травлю, поскольку Гвардиола не второй Моуриньо.

Жозе откусит руку, если сунуть средний палец. А Хосеп не остряк. Как-то была церемония награждения, где Гвардиола получал приз сразу после Клоппа. Юрген толкнул короткую смешную речь, а испанец скромно вышел и первым делом сказал, что не сможет порадовать и рассмешить публику, ведь так не умеет. Да, Гвардиола скучнее, чем Кантона, Ибрагимович и Марадона, мастера работать со словами. Зато Хосеп – великий тренер.

Рой Кин знает, как нужно играть, но не может этого объяснить. Ибрагимович сразу сказал, что не станет тренером. Пошутил, что ещё во время матча ударит двух игроков, а потом ещё восьмерых в раздевалке. Люди разные. Нельзя устраивать охоту на Гвардиолу, как сейчас делают некоторые фанаты и издания в Англии на том основании, что он впервые в тренерской карьере в серьезном кризисе. Тем более Хосеп берет вину на себя.

«Манчестер Сити» снова погорел на наглости

Когда «горожане» играли магически, то не могли выиграть Лигу чемпионов. Уступили «Челси» в финале. Едва не проиграли «Интеру», ведь Эдерсону пришлось вступать в игру, а Онану пробил только Родри. Сейчас часто говорят, что без испанца другая команда. А чем знаменит обладатель «Золотого мяча»? Родри один из самых разумных футболистов высокого уровня. У него есть настоящее высшее образование.

Центральный хавбек разбавлял команду хулиганов. Футбольный интеллект у мастеров из «Манчестер Сити» невероятно высокий. Но умными и воспитанными не являлись никогда. Помните, за «горожан» играл Марио Балотелли? Однажды снял футболку и показал под ней другую с надписью: «Почему всегда я?» Ответ простой – потому что Балотелли не умеет себя контролировать. У Гвардиолы таких людей полно.

Испанец знает, что игрокам нужна свобода, как скаковым лошадям. Только лошадь столько не выпьет, как Марез, Уокер и Грилиш. Однажды пьяного Джека не пустили в бар, а рядом были явно выпившие – их шатало, Рияд и Кайл. Дисциплина никогда не была сильной стороной «горожан». Английские футболисты тратят много денег, здоровья и сил на женщин и загулы. Даже Рэшфорд лишь притворялся святым.

Талант позволяет многим чемпионам Англии соединять двоеженство, как у Уокера, или несносный характер, как у Де Брюйне, или невероятную природную наглость, как у Холанда, с успехами в футболе. Никто не оспаривает мастерство. Серия поражений не перечеркнет все кубки, у Гвардиолы сильная команда. Но коллектив так себе. Они перебарщивали с издевательствами, королем которых является Бернарду.

Такие люди никогда бы ничего не выиграли в футболе. Рамос, Роналду, Бензема и другие высокомерные звезды «Реала» без таких ребят, как Модрич, Кроос и Анчелотти, остались бы без трофеев. Родри и Гвардиола важнее для «Манчестер Сити», чем можно представить. Они чаще адекватные и уравновешивают поступки со словами остальных футболистов. Хорошие ребята нужны миру, чтобы направить таланты хулиганов в полезное русло.

Футболистам пора заступиться за крутого тренера

Вратарь Де Хеа подтвердит, что неприятно поменять Фергюсона на более слабых тренеров. Можно испортить карьеру, играя за великий клуб «Манчестер Юнайтед». У многих грандов длинные отрезки без значимых трофеев. «Арсенал» ни разу не выигрывал Лигу чемпионов, двадцать лет не был чемпионом Англии. Если бы Холанд перешел в «Челси», то мог бы остаться без трофеев и голевых рекордов в Англии.

Эрлингу и остальным звездам «горожан» пора отдавать долги Гвардиоле. Вчера после поражения в дерби Холанд из-под лба посмотрел на тренера, которого поддержал Амад Диалло, герой концовки в пользу МЮ. Холанду и Фодену пора взрослеть. А Де Брюйне и Бернарду важно перестать быть такими наглыми. Если бы «Манчестер Сити» играл с большим уважение к оппонентам, то собрал серию побед.

Футболисты виноваты, не только тренер. Понятно, что Гвардиола не выжимает максимум. А тренерский штаб просчитался с физической подготовкой. Кстати, ассистентам тоже пора заступиться за Хосепа. Испанец сделал их миллионерами с горой трофеев. Много лет Гвардиола вел за собой «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Сити». Не всё получалось, но Хосеп одержим футболом и умеет тяжело пахать.

У каждого большого тренера бывают спады. У многих они встречаются чаще, чем у Гвардиолы. У него были конфликты с боссами в «Барселоне». Были неприятные отрезки в «Баварии». В «Манчестер Сити» хватало обидчивых людей. Яя Туре обвинял Гвардиолу в расизме, но это глупости. Хосеп принципиальный – годами судился, чтобы снять вину в применении допинга в составе «Брешии».

Но даже по тому, как Роберто Баджо, бывший напарник, реагирует на Хосепа в 2024 году, понятно, что испанца любят те, кто его знают. Даже Ибрагимович после серии конфликтов в «Барселоне» изменил мнение о специалисте. Дерзкий Златан намного более уважительно высказывается о тренере, который выиграл всё. У «Манчестер Сити» плохие времена. Шутки уместны, но травля удивляет.

Гвардиола не сбрасывал ядерную бомбу на мирные города, а плохо подготовил футбольную команду. Неприятно, но не преступление. А если Хосеп слабый тренер, то покажите сильного мастера. Будет шанс стабилизировать игру. Выползут в плей-офф Лиги чемпионов. Кому-то со злости в АПЛ накидают пять мячей. Холанд сделает покер. Гвардиоле сегодня нужна поддержка, и он её заслужил.

Агент Щенникова рассказал, чем сейчас занимается футболист
16 декабря 2024
«Союз армян России» вручил премию Никите Симоняну
15 декабря 2024
Актёр, снимавшийся с Рейнольдсом, решил посетить матч «Рексхэма» в Уэльсе
14 декабря 2024 Фото
ОфициальноМесси добавили в игру Fortnite
14 декабря 2024 Фото
Президентом Грузии стал чемпион России по футболу
14 декабря 2024
Мбаппе признался, что по-прежнему болеет за ПСЖ
14 декабря 2024
Сортировать
Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ UncleZack (раскрыть)
21 декабря 2024 в 17:52
А у Стоичкова была такая бомба?
lobsterdam
lobsterdam
21 декабря 2024 в 17:49
Осталось нам всем зарыдать и пожалеть бедного миллионера и его таких же игроков...Кризис сити - системный и клуб уже не вернется в то состояние, которое ждут от него его любители. Пепу пора, собрав в мешок трофеи,перебираться в другой клуб и вновь заняться поиском своей игры с нуля, а с сити все понятно: кто сгорел, того не подожжешь! Норвег уйдет на бОльшую зарплату, другие разбредутся доигрывать остаток дней, а те, кто останется будут вспоминать былые времена...
885e3k588yhr
885e3k588yhr
20 декабря 2024 в 12:26
Команду Пепа подкосило ожидание решения суда. Игроков начали перетягивать другие клубы, да и некоторые игроки уже ищут себе новую команду. Официально все тихи и морно, но подковерная буря уже бушует.
zim289
zim289 ответ UncleZack (раскрыть)
18 декабря 2024 в 13:37, ред.
Именно так. У Гвардиолы просто всегда самый дорогой состав.
Гвардиола никогда не выиграет ЛЧ с условным Порту или даже Интером
zim289
zim289
18 декабря 2024 в 13:36, ред.
Гвардиола умеет работать только в клубах, которые дороже всех остальных по составу. Вот, и всё. Как только конкуренты усилились, Гвардиола сразу обделался
arsenVS
arsenVS ответ UncleZack (раскрыть)
18 декабря 2024 в 09:55
Этого не знал если честно.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ UncleZack (раскрыть)
17 декабря 2024 в 12:15
Почему громкое? Если клуб выиграл с перевесом 4 гола и больше, то так и говорят - разгромил, не заметил, втоптал в газон и тд
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ UncleZack (раскрыть)
17 декабря 2024 в 12:12
То есть когда условный лион обыгрывает мс - это крутой лион, а когда мс обыгрывает лион - вы не понимаете, это дпугое, прост у мс больше денег?)))
Про апл скажу, что гвардиола проиграл клоппу только раз в премьер лиги из множества подходов.
У арсенала с таким же мешком денег - переоцененный артета и имидж фразой- мы ярко играем, зачем нам кубки?)))
Челси с теми же бабками и еще тот - с порядком в управлении тоже лишь один титул у пепа увел, там чехарда ток после Абрамовича началась, последние три сезона, а у пепа ШЕСТЬ англий, напоминаю. То есть пеп выиграл с мс в разы больше клоппа, не имея в разы больших денег, и все равно клопп лучше? Лучше шутит на конференциях? Лучше говорит по немецки? Вот в лч клопп был сильнее, это факт, со своим ливером
UncleZack
UncleZack ответ arsenVS (раскрыть)
17 декабря 2024 в 10:58
Автор наверное вспомнил его бывшего напарника неадеквата по Барсе и горе тренера Стоичкова,тот заявлял в прессе что нужно сбросить ядерку на Мадрид)))
UncleZack
UncleZack ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
17 декабря 2024 в 10:55
Уничтожил слишком громкое выражение.
Лейпциг,Шальке,Копенгаген не показатель.
Повторюсь,иметт два полноценных состава и вылетать от середняков это провал.
Про АПЛ скажу что Клопп с менее слабым составом отставал на одно-два очка.

Считаю это куда большим достижением.
Арсеналу с переоцененным «Доминатором» еще лет двадцать не видать титула.
Челси и МЮ с чехардой в управлении не принимаю всерьез.
arsenVS
arsenVS
17 декабря 2024 в 10:26
Автор страну на Востоке Европы где Гвардиолу в шутку называют физруком называют РОССИЯ ! И мы живя в РОССИИ не должны говорить полунамеками ! И что за сравнение про Гвардиолу и сброс ядерной бомбы ?! Странные сравнения .
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
17 декабря 2024 в 09:20
"Покажите сильного тренера" - Слот.
"Выползут в плейоф лч" - точно выползут? Если нет, то как прступит автор?
"Испанец сделал членов своего штаба успешными" - так он их, или они его, как узнать?
"Высокомерные не выиграли бы без скромных" - а мож наоборот?

Мс не чуть не проиграл интеру, а чкть не сыграл вничью в о сно овное время, тк мс ЗАБИЛ гол.
И так вся статья - за все хорошее, против всего плохого. В упор игнор идет, что футболисты и стремятся заработать на поле, чтоб потом иметь возможность на нескольких женщин одновременно и на загулы в клубах. Пусть если пеп ДЕЙСТВИТЕЛЬНО думает, что это он виноват, откажется от зарплаты за эти два месяца. Ночто то я такого не слышал)))
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
17 декабря 2024 в 09:06
Чем жестче пепа травить, тем сильнее он выйдет из кризиса. Есливыйдет))) именно так и куются великие характеры
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ UncleZack (раскрыть)
17 декабря 2024 в 07:45
Он вылетал от контратак команд, все верно. Ноперечисли скольких он уничтожил в плей оф, не? Еще БОЛЬШЕ
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ UncleZack (раскрыть)
17 декабря 2024 в 07:44
Пеп умудрялся брать 6 лч, когда в конкурентах мешки не сильно меньшие - манчестер челси арсенал
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 112910415 (раскрыть)
17 декабря 2024 в 07:42
100 проц, если будет лучше работать, бу лучше результаты
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Не Э Г О ИС Т (раскрыть)
17 декабря 2024 в 07:41
Нет, человека который создал месси, травят завистники, леваки и те, кто говорит что 3 лч за 15 лет это мало, и те кто говорит что с его баблом все б выиграли. Почему то забывая о 6 англиях из 9 и о революции в футболе в 2008
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ s5ubz2dwuf5k (раскрыть)
17 декабря 2024 в 07:38
А без 8 и жизнь плоха, тем более что престижно быть жертвой и приятно
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ UncleZack (раскрыть)
17 декабря 2024 в 07:37
Маур. Бышовец 6 премьер лиг с мс не выиграл бы, показывая лучший футбол в европе. Даи не показывал бы
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ s5ubz2dwuf5k (раскрыть)
17 декабря 2024 в 07:35
Нужно, чтоб или стал лохом, или стал крепче
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ протон (раскрыть)
17 декабря 2024 в 07:35
Вот, кстати, да мож и есть слухи
112910415
112910415
17 декабря 2024 в 05:14
официант приносит ровно то блюдо, которое клиент заслужил !
в другое время - принесёт другое !
s5ubz2dwuf5k
s5ubz2dwuf5k
17 декабря 2024 в 02:02
А, чё, кого-то в приципе можно травить??
UncleZack
UncleZack
17 декабря 2024 в 01:37
Ибра всегда говорил что Гвардиола великий тренер но «редиска» как человек.
Многие критикуют его за то что (в том числе и я) он набирает в команду дорогих игроков на несколько составов.
У него защитники за 70 лямов сидели в запасе или были игроками ротации,назовите мне тренера у кого была такая роскошь?
Но и при этом умудрялся вылетать из ЛЧ от середняков вроде Монако,Лиона и «шпор».
С такими ресурсами и Бышовец стал бы гением тренерского цеха.
Думаю критика здесь уместна как никогда.
протон
протон
17 декабря 2024 в 01:00
6 титулов АПЛ
Когда-то уже должен наступить спад. Спад необходим что бы встряхнуть себя , поразмышлять и вновь вступить в мотивированный процесс игры.
Немного драмы тоже не помешает, чтобы потом можно было кинцо снять
Пеп обязательно вернёт Сити на вершину в этом и не должно быть сомнений.
Не буду спорить что состав возрастной. На самом деле надо новую кровь. Текущие наелись, сыты всеми кубками, нет особого стимула/ стремления что-то показывать.
Я не знаю, что должен сделать тренер, чтобы игрок в конце победного матча не пасовал вратарю под обрез, а потом не прыгал в него на углу штрафной. Это стечение обстоятельств на фоне негативного фона из поражений. А пройти еще 5 минут - могли спокойно выиграть, как и в ЛЧ, где пропустили 3 мяча. Может, внутри команды есть слухи о Чемпионшипе? Эта безвольность убивает.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
17 декабря 2024 в 00:26
Да никто его не травит. Просто он сам не привык к таким моментам.. Да и "царапать" лицо самому себе не следует. Сам поднял высокие планки по игре и результатам. Чувствительность к этому у него большая. Надо философски относиться к игре и беречь нервы. Конец света явно не наступил.. ☝️
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 