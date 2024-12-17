Гвардиола не заслужил травлю и издевательства. Звёздам «Манчестер Сити» пора заступиться за тренера

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17 декабря 2024, 00:11

Плохо выступает не только наставник.

Хосеп никогда не был мерзким человеком

В футболе есть люди с колючими расстройствами личности. И эти особенности мешают им адекватно общаться с другими. Истеричные, асоциальные – психопаты и социопаты, и нарциссы, когда добиваются успехов, пьют чужую кровь. Про Гвардиолу ничего такого не говорят. Немножко странный, но нормальный дядька. Травля таких, когда неадекватные знаменитости в футболе живут без отпора их хамству, не имеет под собой оснований.

Не нравится, что в современной футбольной культуре быстро скатываются к ненависти. Даже в далекой от Англии стране в восточной части Европы часто называли Гвардиолу «физруком». Ничего более нелепого не придумать. У Хосепа невероятно высокая квалификация. Профессор. Ещё когда был футболистом, то отличался глубоким анализом игры, работая в центре поля. От испанца в восторге бывшие тренеры, напарники и подопечные.

Разумеется, на поле лишь 11 человек, в заявке всегда есть недовольные. Но Гвардиола мог держать на скамейке Левандовского, а потом поляк выходил и забивал пять голов за 9 минут, как против «Вольфсбурга». А ведь именно работа в «Баварии» условно самая неудачная для Хосепа. Человек полтора десятилетия на пиковом уровне. Никто не запрещает шутки, но заметно, что устроили травлю, поскольку Гвардиола не второй Моуриньо.

Жозе откусит руку, если сунуть средний палец. А Хосеп не остряк. Как-то была церемония награждения, где Гвардиола получал приз сразу после Клоппа. Юрген толкнул короткую смешную речь, а испанец скромно вышел и первым делом сказал, что не сможет порадовать и рассмешить публику, ведь так не умеет. Да, Гвардиола скучнее, чем Кантона, Ибрагимович и Марадона, мастера работать со словами. Зато Хосеп – великий тренер.

Рой Кин знает, как нужно играть, но не может этого объяснить. Ибрагимович сразу сказал, что не станет тренером. Пошутил, что ещё во время матча ударит двух игроков, а потом ещё восьмерых в раздевалке. Люди разные. Нельзя устраивать охоту на Гвардиолу, как сейчас делают некоторые фанаты и издания в Англии на том основании, что он впервые в тренерской карьере в серьезном кризисе. Тем более Хосеп берет вину на себя.

«Манчестер Сити» снова погорел на наглости

Когда «горожане» играли магически, то не могли выиграть Лигу чемпионов. Уступили «Челси» в финале. Едва не проиграли «Интеру», ведь Эдерсону пришлось вступать в игру, а Онану пробил только Родри. Сейчас часто говорят, что без испанца другая команда. А чем знаменит обладатель «Золотого мяча»? Родри один из самых разумных футболистов высокого уровня. У него есть настоящее высшее образование.

Центральный хавбек разбавлял команду хулиганов. Футбольный интеллект у мастеров из «Манчестер Сити» невероятно высокий. Но умными и воспитанными не являлись никогда. Помните, за «горожан» играл Марио Балотелли? Однажды снял футболку и показал под ней другую с надписью: «Почему всегда я?» Ответ простой – потому что Балотелли не умеет себя контролировать. У Гвардиолы таких людей полно.

Испанец знает, что игрокам нужна свобода, как скаковым лошадям. Только лошадь столько не выпьет, как Марез, Уокер и Грилиш. Однажды пьяного Джека не пустили в бар, а рядом были явно выпившие – их шатало, Рияд и Кайл. Дисциплина никогда не была сильной стороной «горожан». Английские футболисты тратят много денег, здоровья и сил на женщин и загулы. Даже Рэшфорд лишь притворялся святым.

Талант позволяет многим чемпионам Англии соединять двоеженство, как у Уокера, или несносный характер, как у Де Брюйне, или невероятную природную наглость, как у Холанда, с успехами в футболе. Никто не оспаривает мастерство. Серия поражений не перечеркнет все кубки, у Гвардиолы сильная команда. Но коллектив так себе. Они перебарщивали с издевательствами, королем которых является Бернарду.

Такие люди никогда бы ничего не выиграли в футболе. Рамос, Роналду, Бензема и другие высокомерные звезды «Реала» без таких ребят, как Модрич, Кроос и Анчелотти, остались бы без трофеев. Родри и Гвардиола важнее для «Манчестер Сити», чем можно представить. Они чаще адекватные и уравновешивают поступки со словами остальных футболистов. Хорошие ребята нужны миру, чтобы направить таланты хулиганов в полезное русло.

Футболистам пора заступиться за крутого тренера

Вратарь Де Хеа подтвердит, что неприятно поменять Фергюсона на более слабых тренеров. Можно испортить карьеру, играя за великий клуб «Манчестер Юнайтед». У многих грандов длинные отрезки без значимых трофеев. «Арсенал» ни разу не выигрывал Лигу чемпионов, двадцать лет не был чемпионом Англии. Если бы Холанд перешел в «Челси», то мог бы остаться без трофеев и голевых рекордов в Англии.

Эрлингу и остальным звездам «горожан» пора отдавать долги Гвардиоле. Вчера после поражения в дерби Холанд из-под лба посмотрел на тренера, которого поддержал Амад Диалло, герой концовки в пользу МЮ . Холанду и Фодену пора взрослеть. А Де Брюйне и Бернарду важно перестать быть такими наглыми. Если бы «Манчестер Сити» играл с большим уважение к оппонентам, то собрал серию побед.

Футболисты виноваты, не только тренер. Понятно, что Гвардиола не выжимает максимум. А тренерский штаб просчитался с физической подготовкой. Кстати, ассистентам тоже пора заступиться за Хосепа. Испанец сделал их миллионерами с горой трофеев. Много лет Гвардиола вел за собой «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Сити». Не всё получалось, но Хосеп одержим футболом и умеет тяжело пахать.

У каждого большого тренера бывают спады. У многих они встречаются чаще, чем у Гвардиолы. У него были конфликты с боссами в «Барселоне». Были неприятные отрезки в «Баварии». В «Манчестер Сити» хватало обидчивых людей. Яя Туре обвинял Гвардиолу в расизме, но это глупости. Хосеп принципиальный – годами судился, чтобы снять вину в применении допинга в составе «Брешии».

Но даже по тому, как Роберто Баджо, бывший напарник, реагирует на Хосепа в 2024 году, понятно, что испанца любят те, кто его знают. Даже Ибрагимович после серии конфликтов в «Барселоне» изменил мнение о специалисте. Дерзкий Златан намного более уважительно высказывается о тренере, который выиграл всё. У «Манчестер Сити» плохие времена. Шутки уместны, но травля удивляет.