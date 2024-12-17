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Канчельскис готов занять пост спортивного директора «Спартака»

сегодня, 19:23

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил о готовности работать в «Спартаке».

Кто бы не хотел поработать в такой команде, как «Спартак»? Наверное, только ленивый человек отказался бы. Если мне предложат поработать спортивным директором, то обсудим. А так, никто ко мне не обращался. Надеюсь, «Спартак» найдет нормального спортивного директора, а не какого-нибудь проходимца. Когда найдут, будем смотреть на его работу.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 21:02
Заява на целый рубль.... а вот выход может быть на копейку.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:38
Не топлю за КБ!Но будет их безумно жаль
112910415
112910415
сегодня в 20:08
от этой мысли надо срочно отдохнуть !
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:07
И что характерно опять иноземец на эту должность, ведь Андрюха сам по ходу на три четверти - иностранец...)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:48
Канчельскис, видимо, хочет быть похожим на Мостового... Тоже начал болтать обо всём подряд. Спартак? Не вышел ты рылом...
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 19:27
На... ты в Спартаке не нужен.
А что в МЮ не зовут или на худой конец в Динамо Киев?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:26
Себя проходимцем он не считает?...
Гость
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