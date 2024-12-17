Канчельскис готов занять пост спортивного директора «Спартака»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» заявил о готовности работать в «Спартаке».

Кто бы не хотел поработать в такой команде, как «Спартак»? Наверное, только ленивый человек отказался бы. Если мне предложат поработать спортивным директором, то обсудим. А так, никто ко мне не обращался. Надеюсь, «Спартак» найдет нормального спортивного директора, а не какого-нибудь проходимца. Когда найдут, будем смотреть на его работу.