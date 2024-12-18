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Мудрик нанял юристов, которые занимались делом Погба

сегодня, 10:44

Во вторник утром было подтверждено, что полузащитник «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик в прошлом месяце сдал положительный тест на запрещённое вещество мельдоний, и ФА временно отстранила его от участия в чемпионате. Мудрик отреагировал на новость в социальных сетях, настаивая на том, что он не сделал ничего плохого, и предпринял меры, чтобы попытаться доказать свою невиновность.

Сообщается, что футболист нанял специализированную фирму Morgan Sports Law, которая ранее представляла интересы полузащитника Поля Погба. В феврале Погба был дисквалифицирован на четыре года после того, как в августе прошлого года, выступая за «Ювентус», провалил тест на допинг. Чемпион мира 2018 года обжаловал это решение, и с помощью Morgan Sports Law срок дисквалификации был сокращён до 18 месяцев.

Проба «Б» Мудрика ещё не проверена, но ему грозит отстранение от футбола на четыре года. Мельдоний входит в запрещённый список Всемирного антидопингового агентства с 1 января 2016 года.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 17:58
- Допинг? Какой допинг?
- Такой же, какой и в Эфиопии.
lukarelli
lukarelli
сегодня в 13:48
Без допинга Мудрик назад в Украину
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 13:32
Медьдоний. Он такой. Везде пролезет : он ведь кругом лежит, так и наровит в рот залезть.
Смешно. Уровень не показывал заявленный при продаже( а он был?), занялся допингом , но...
Попался.
Обычное дело для парня без мозгов, образования и какого- нибудь понимания жизни.
Интеллекта хватило только на татуировки на шее и других частях тела . Это и есть его уровень ...
Через месяцы без футбола( может и лет) и вовсе забудет о футболе, а футбол забудет его.
С обмана при продаже началось- обманом и пшиком кончится.
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 12:46
)
112910415
112910415
сегодня в 12:42
почуял, что жареным запахло
Capral
Capral
сегодня в 12:09
Сенатов.

Где твой ответ на мой вчерашний вопрос по этой же теме?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:21
Если вторая проба окажется положительной, никакие адвокаты не докажут невиновность футболиста. Как бы они ни распинались. ФИФА в этом вопросе придерживается принятой единственной линии, а именно: стОит какому - то футболисту избежать ответственности за применение допинга, даже непреднамеренного, как все другие пойдут по стопам оправданного. Я, мол, ничего не знаю, и взятки с меня глАдки. Мороки тогда не оберёшься. А линия эта простая: САМ спортсмен и его окружение: врач, тренер, жена, дети, любовница, - обязаны следить за тем, чтобы в принимаемую им манную кашу не попали запрещённые вещества.
Думаю, эта линия единственно правильная.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:03
Мудрик: "Мужики, подскажите что делать"
adekvat
adekvat
сегодня в 11:01
4 года, пойдет родину защищать.
Гость
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