Мудрик нанял юристов, которые занимались делом Погба

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сегодня, 10:44

Во вторник утром было подтверждено, что полузащитник «Челси» и сборной Украины в прошлом месяце сдал положительный тест на запрещённое вещество мельдоний, и ФА временно отстранила его от участия в чемпионате. Мудрик отреагировал на новость в социальных сетях, настаивая на том, что он не сделал ничего плохого, и предпринял меры, чтобы попытаться доказать свою невиновность.

Сообщается, что футболист нанял специализированную фирму Morgan Sports Law, которая ранее представляла интересы полузащитника Поля Погба. В феврале Погба был дисквалифицирован на четыре года после того, как в августе прошлого года, выступая за «Ювентус», провалил тест на допинг. Чемпион мира 2018 года обжаловал это решение, и с помощью Morgan Sports Law срок дисквалификации был сокращён до 18 месяцев.

Проба «Б» Мудрика ещё не проверена, но ему грозит отстранение от футбола на четыре года. Мельдоний входит в запрещённый список Всемирного антидопингового агентства с 1 января 2016 года.