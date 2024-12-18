Мудрик нанял юристов, которые занимались делом Погба

Во вторник утром было подтверждено, что полузащитник «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик в прошлом месяце сдал положительный тест на запрещённое вещество мельдоний, и ФА временно отстранила его от участия в чемпионате. Мудрик отреагировал на новость в социальных сетях, настаивая на том, что он не сделал ничего плохого, и предпринял меры, чтобы попытаться доказать свою невиновность.
Сообщается, что футболист нанял специализированную фирму Morgan Sports Law, которая ранее представляла интересы полузащитника Поля Погба. В феврале Погба был дисквалифицирован на четыре года после того, как в августе прошлого года, выступая за «Ювентус», провалил тест на допинг. Чемпион мира 2018 года обжаловал это решение, и с помощью Morgan Sports Law срок дисквалификации был сокращён до 18 месяцев.
Проба «Б» Мудрика ещё не проверена, но ему грозит отстранение от футбола на четыре года. Мельдоний входит в запрещённый список Всемирного антидопингового агентства с 1 января 2016 года.
Смешно. Уровень не показывал заявленный при продаже( а он был?), занялся допингом , но...
Попался.
Обычное дело для парня без мозгов, образования и какого- нибудь понимания жизни.
Интеллекта хватило только на татуировки на шее и других частях тела . Это и есть его уровень ...
Через месяцы без футбола( может и лет) и вовсе забудет о футболе, а футбол забудет его.
С обмана при продаже началось- обманом и пшиком кончится.
Смешно. Уровень не показывал заявленный при продаже( а он был?), занялся допингом , но...
Попался.
Обычное дело для парня без мозгов, образования и какого- нибудь понимания жизни.
Интеллекта хватило только на татуировки на шее и других частях тела . Это и есть его уровень ...
Через месяцы без футбола( может и лет) и вовсе забудет о футболе, а футбол забудет его.
С обмана при продаже началось- обманом и пшиком кончится.