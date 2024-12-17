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Мудрик: «Я никогда сознательно не употреблял запрещённые вещества»

сегодня, 13:45

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик на своей странице в социальной сети прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе.

Я могу подтвердить, что меня уведомили о том, что образец, который я предоставил ФА [Футбольной ассоциации Англии — прим.ред.], содержал запрещённое вещество.

Это стало для меня полной неожиданностью, поскольку я никогда сознательно не употреблял запрещённые вещества и не нарушал никаких правил, и я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы выяснить, как это могло произойти. Я знаю, что не сделал ничего плохого, и надеюсь, что скоро вернусь на поле. Сейчас я не могу сказать больше из-за конфиденциальности процесса, но сделаю это, как только смогу.

Различные источники сообщают о том, что футболист временно отстранён от соревнований.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 14:45
То что ему присылает его призедент, нормальным людям употреблять нельзя, он что это не знает.
Futurista
Futurista
сегодня в 14:43
Так и запишем...употреблял когда уже был в бессознательном состоянии...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:42
Разберутся...
Что за бодрящий элексир.... А может не один...
Концентрация....
shlomo
shlomo
сегодня в 14:38
Подсыпали что то недоброжелатели... не иначе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:38
Посмотрим за развитием событий. Они все сознательно не принимали, только по недоразумению...
lukarelli
lukarelli
сегодня в 14:30
Этому можно было и разрешить
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:22
Мудрик: «Я никогда сознательно не употреблял запрещённые вещества».
А в бессознательном !??)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:21
Запрещённых веществ столько, что чёрт ногу сломит. Приходится по сторонам оглядываться, чтобы что - то не проглотить. Разберутся. Очень надеюсь, что Михаил в итоге окажется "чист".
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:47
Миша , дождёмся пробу Б....
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