Мудрик: «Я никогда сознательно не употреблял запрещённые вещества».

Полузащитник «Челси» на своей странице в социальной сети прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе.

Я могу подтвердить, что меня уведомили о том, что образец, который я предоставил ФА [Футбольной ассоциации Англии — прим.ред.], содержал запрещённое вещество.

Это стало для меня полной неожиданностью, поскольку я никогда сознательно не употреблял запрещённые вещества и не нарушал никаких правил, и я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы выяснить, как это могло произойти. Я знаю, что не сделал ничего плохого, и надеюсь, что скоро вернусь на поле. Сейчас я не могу сказать больше из-за конфиденциальности процесса, но сделаю это, как только смогу.