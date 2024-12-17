Мудрик: «Я никогда сознательно не употреблял запрещённые вещества».

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик на своей странице в социальной сети прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе.
Я могу подтвердить, что меня уведомили о том, что образец, который я предоставил ФА [Футбольной ассоциации Англии — прим.ред.], содержал запрещённое вещество.
Это стало для меня полной неожиданностью, поскольку я никогда сознательно не употреблял запрещённые вещества и не нарушал никаких правил, и я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы выяснить, как это могло произойти. Я знаю, что не сделал ничего плохого, и надеюсь, что скоро вернусь на поле. Сейчас я не могу сказать больше из-за конфиденциальности процесса, но сделаю это, как только смогу.
Различные источники сообщают о том, что футболист временно отстранён от соревнований.
Что за бодрящий элексир.... А может не один...
Концентрация....
Что за бодрящий элексир.... А может не один...
Концентрация....
А в бессознательном !??)))
А в бессознательном !??)))