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Мареска о допинге Мудрика: «Верим, что Миша невиновен»

сегодня, 17:04

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поддержал Михаила Мудрика на фоне проваленного допинг-теста. Ранее «Челси» подтвердил информацию о положительном результате допинг-теста украинского полузащитника.

Есть заявление клуба, больше добавить нечего. Мы поддерживаем Мишу и доверяем ему. Он игрок «Челси». Мой долг – быть с ним на связи. Мы все расстроены и опечалены. Я разговаривал с ним несколько дней назад. В данный момент он не может тренироваться. Мы ждем. Клуб поддерживает игрока. Мы все верим, что Миша невиновен.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:24
С.Ребров - как человек "тюфяк и размазня". Хочется спросить пользователя, причём здесь тренер сборной, в обязанности которого не входит контроль за тем, что принимает футболист. Для этого существуют другие специалисты в сборной. Каких только домыслов не увидишь и не услышишь на этой ветке ! Фантазии Фарятьева. И этот бред кто-то поддержал.
Брулин
Брулин
сегодня в 19:19
Мареска должен быть счастлив, что этот вопрос так решился. Теперь хотя бы не надо пытаться ставить его в состав из-за огромного ценника
112910415
112910415
сегодня в 18:52
может, обойдётся ещё
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 18:51
Британская народная мудрость...
"Что для российских спортсменов является допингом, для хохлов витамины для сердца"...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 18:22, ред.
и вам доброго, Станичник!
сегодня молодежь больше пасуется в инстаграме или развлекается в тикток.
наверно, потому многого не знают и не понимают.
прямо сейчас Мудрик молчит, соцсети отключил.
stanichnik
stanichnik ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 18:04, ред.
Доброго Здоровья, пират!
Я сам по рекомендации своего доктора дважды в год прокапываюсь этим препаратом, его врачи ещё называют милдронат. Может Мудрик не знал про его второе наименование и употреблял не мельдоний, а милдронат.))
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 17:53
Охотно верю, и надеюсь, что всё обойдётся.
Информация интересная! Спасибо!)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:48
российский препарат.
после ковида я принимал какое то время.
мельдоний разгоняет сердце и кровообращение.
мы знаем, в проф.спррте его с 2016 года забанили.
из за мельдоний пострадали Шарапова, Поветкин и другие известные олимпийцы. очень популярен именно в странах бывшего СССР.
поэтому шанс высокий, что Мудрик именно в сборной подхватил допинг.
в Великобритании, говорят, это препарат найти непросто.
еще факт, у Мудрика есть тренер персональный, тоже украинец.
возможно, по его совету принимал.
тот тренер еще Энцо Фернандеса тренирует.
уже беспокойно за Энцо)))
и когда АПЛ видит такой прогресс в игре и результатах Челси, может, теперь всех игроков перепроверят.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:35
Мдааа какой-то херовый лопинг попался ему
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 17:32
В сборной Украины, такое вполне возможно, уже было замечено и не раз.
С.Ребров, в прошлом- замечательный футболист и неплохой тренер в настоящем, но как человек- тюфяк и размазня. Возможно, где-то недосмотрел, где-то недоработал...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:28
сообщают, что Мудрик сдал положительный тест на мельдоний после возвращения из сборной в ноябре.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:25
Ну а что он мог еще сказать? Другого и быть не должно! А вот что дальше будет увидим
Capral
Capral
сегодня в 17:19, ред.
Достойное, но стандартное заявление, в духе советского времени- поддерживаем, верим и надеемся. Я тоже- верю и надеюсь, а что из всего этого получится, посмотрим... Сколько знаю Мудрика, не могу понять, как это могло случиться. Честный парень, трудолюбивый, влюблённый в футбол всей душой. Не хочется верить в худшее, но обстоятельства складываются так, что похоже- тучи сгущаются. С надеждой на лучшее, пожелаю парню перебороть все трудности и с Честью выйти из создавшегося, очень неприятного положения!!!

Давай, Миха- доказывай свою невиновность!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гость
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