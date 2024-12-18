Мареска о допинге Мудрика: «Верим, что Миша невиновен»

Главный тренер «Челси» поддержал на фоне проваленного допинг-теста. Ранее «Челси» подтвердил информацию о положительном результате допинг-теста украинского полузащитника.

Есть заявление клуба, больше добавить нечего. Мы поддерживаем Мишу и доверяем ему. Он игрок «Челси». Мой долг – быть с ним на связи. Мы все расстроены и опечалены. Я разговаривал с ним несколько дней назад. В данный момент он не может тренироваться. Мы ждем. Клуб поддерживает игрока. Мы все верим, что Миша невиновен.