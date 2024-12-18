Мареска о допинге Мудрика: «Верим, что Миша невиновен»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поддержал Михаила Мудрика на фоне проваленного допинг-теста. Ранее «Челси» подтвердил информацию о положительном результате допинг-теста украинского полузащитника.
Есть заявление клуба, больше добавить нечего. Мы поддерживаем Мишу и доверяем ему. Он игрок «Челси». Мой долг – быть с ним на связи. Мы все расстроены и опечалены. Я разговаривал с ним несколько дней назад. В данный момент он не может тренироваться. Мы ждем. Клуб поддерживает игрока. Мы все верим, что Миша невиновен.
"Что для российских спортсменов является допингом, для хохлов витамины для сердца"...
"Что для российских спортсменов является допингом, для хохлов витамины для сердца"...
сегодня молодежь больше пасуется в инстаграме или развлекается в тикток.
наверно, потому многого не знают и не понимают.
прямо сейчас Мудрик молчит, соцсети отключил.
сегодня молодежь больше пасуется в инстаграме или развлекается в тикток.
наверно, потому многого не знают и не понимают.
прямо сейчас Мудрик молчит, соцсети отключил.
Я сам по рекомендации своего доктора дважды в год прокапываюсь этим препаратом, его врачи ещё называют милдронат. Может Мудрик не знал про его второе наименование и употреблял не мельдоний, а милдронат.))
Я сам по рекомендации своего доктора дважды в год прокапываюсь этим препаратом, его врачи ещё называют милдронат. Может Мудрик не знал про его второе наименование и употреблял не мельдоний, а милдронат.))
Информация интересная! Спасибо!)))
Информация интересная! Спасибо!)))
после ковида я принимал какое то время.
мельдоний разгоняет сердце и кровообращение.
мы знаем, в проф.спррте его с 2016 года забанили.
из за мельдоний пострадали Шарапова, Поветкин и другие известные олимпийцы. очень популярен именно в странах бывшего СССР.
поэтому шанс высокий, что Мудрик именно в сборной подхватил допинг.
в Великобритании, говорят, это препарат найти непросто.
еще факт, у Мудрика есть тренер персональный, тоже украинец.
возможно, по его совету принимал.
тот тренер еще Энцо Фернандеса тренирует.
уже беспокойно за Энцо)))
и когда АПЛ видит такой прогресс в игре и результатах Челси, может, теперь всех игроков перепроверят.
после ковида я принимал какое то время.
мельдоний разгоняет сердце и кровообращение.
мы знаем, в проф.спррте его с 2016 года забанили.
из за мельдоний пострадали Шарапова, Поветкин и другие известные олимпийцы. очень популярен именно в странах бывшего СССР.
поэтому шанс высокий, что Мудрик именно в сборной подхватил допинг.
в Великобритании, говорят, это препарат найти непросто.
еще факт, у Мудрика есть тренер персональный, тоже украинец.
возможно, по его совету принимал.
тот тренер еще Энцо Фернандеса тренирует.
уже беспокойно за Энцо)))
и когда АПЛ видит такой прогресс в игре и результатах Челси, может, теперь всех игроков перепроверят.
С.Ребров, в прошлом- замечательный футболист и неплохой тренер в настоящем, но как человек- тюфяк и размазня. Возможно, где-то недосмотрел, где-то недоработал...
С.Ребров, в прошлом- замечательный футболист и неплохой тренер в настоящем, но как человек- тюфяк и размазня. Возможно, где-то недосмотрел, где-то недоработал...
Давай, Миха- доказывай свою невиновность!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Давай, Миха- доказывай свою невиновность!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!