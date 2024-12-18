Беллингем пройдет обследование после возвращения в Мадрид

«Реал» одержал победу со счетом 3:0 в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
Как передает источник, после матча у хавбека «Реала» Джуда Беллингема возникли прблемы с четырехглавой мышцей правого бедра.
Перед церемонией награждения полузащитник «Реала» общался с медицинским штабом клуба, ему наложили повязку. Во время празднования Беллингем почти не наступал на поврежденную ногу.
Сообщается, что травма Беллингема не выглядит серьезной, однако после возвращения в Мадрид полузащитник пройдет обследование.
и другие моменты с получением травм, в не принципиальных играх,не айс короче!!!
и другие моменты с получением травм, в не принципиальных играх,не айс короче!!!