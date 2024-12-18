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ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниМежконтинентальный кубок ФИФА 2024

Беллингем пройдет обследование после возвращения в Мадрид

вчера, 23:22
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 0Логотип футбольный клуб ПачукаПачукаМатч завершен

«Реал» одержал победу со счетом 3:0 в финале Межконтинентального кубка ФИФА.

Как передает источник, после матча у хавбека «Реала» Джуда Беллингема возникли прблемы с четырехглавой мышцей правого бедра.

Перед церемонией награждения полузащитник «Реала» общался с медицинским штабом клуба, ему наложили повязку. Во время празднования Беллингем почти не наступал на поврежденную ногу.

Сообщается, что травма Беллингема не выглядит серьезной, однако после возвращения в Мадрид полузащитник пройдет обследование.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 00:05
На такой матч могли смело резерв выставлять!
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:40
Это будет потеря! Здоровья Джуду!
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:39
Беллингем важная часть Реала, но есть и другие игроки... Пусть его хорошо обследуют, после чего назначают курс лечения и восстановления. Здоровье превыше всего. Весна предстоит напряжённая.
shur
shur
вчера в 23:35
...не хотел говорить на ночь глядя ,что Джуд, что Камавинга стелятся в любой подкат,безрассудно,если можно так сказать,невзирая на статус противника,с одной стороны это красиво и мастерски,но есть
и другие моменты с получением травм, в не принципиальных играх,не айс короче!!!
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 23:34
дай Бог что бы ничего серьезного!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:26
И нужно было Джуда в такой игре гонять почти всю игру?
Гость
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