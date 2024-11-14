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УЕФА оценит возможное нарушение дисциплинарного регламента арбитром Кутом

вчера, 17:51

Союз европейских футбольных ассоциаций назначил инспектора по этике и дисциплине для оценки возможного нарушения дисциплинарного регламента УЕФА судьёй Дэвидом Кутом.

Ранее арбитра отстранили от работы на матчах Английской Премьер-Лиги после появления в социальных сетях видео, на котором человек, представившийся рефери, оскорбительно отозвался о «Ливерпуле» и Юргене Клоппе, который на тот момент был главным тренером команды.

Позже The Sun сообщил о том, что Кут нюхал белый порошок во время Евро-2024, опубликовав видео.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:28
судить судью - особенное дело
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 19:12
Бред
Их как и футболистов проверяют
6wb3q77ppqhm
6wb3q77ppqhm
вчера в 18:03
Комиссия УЕФА работает над делом Кута:
- Не, вроде не стиральный порошок!
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:59
Надо сначала доказать что он наркоту нюхал
Гость
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