УЕФА оценит возможное нарушение дисциплинарного регламента арбитром Кутом

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вчера, 17:51

Союз европейских футбольных ассоциаций назначил инспектора по этике и дисциплине для оценки возможного нарушения дисциплинарного регламента УЕФА судьёй Дэвидом Кутом.

Ранее арбитра отстранили от работы на матчах Английской Премьер-Лиги после появления в социальных сетях видео, на котором человек, представившийся рефери, оскорбительно отозвался о «Ливерпуле» и Юргене Клоппе, который на тот момент был главным тренером команды.

Позже The Sun сообщил о том, что Кут нюхал белый порошок во время Евро-2024, опубликовав видео.