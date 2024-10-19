Генсек РФС: «Никакой антироссийской риторики нет на уровне общения»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) в кулуарах форума «Россия — спортивная держава» рассказал источнику об отсутствии антироссийской риторики во время общения на встрече высших представителей национальных федераций Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ).

У нас есть договорённость с УЕФА , что мы не можем ничего анонсировать. Но я оцениваю эту встречу очень позитивно, потому что увидел позицию большого количества руководителей федераций, которая позволяет надеяться на дальнейшие позитивные изменения по отношению к проблеме отстранения российских сборных от международных соревнований. Подробнее прокомментировать не могу. Могу лишь сказать, что никакой антироссийской риторики не существует на уровне общения.