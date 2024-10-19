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Генсек РФС: «Никакой антироссийской риторики нет на уровне общения»

вчера, 10:19

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в кулуарах форума «Россия — спортивная держава» рассказал источнику об отсутствии антироссийской риторики во время общения на встрече высших представителей национальных федераций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

У нас есть договорённость с УЕФА, что мы не можем ничего анонсировать. Но я оцениваю эту встречу очень позитивно, потому что увидел позицию большого количества руководителей федераций, которая позволяет надеяться на дальнейшие позитивные изменения по отношению к проблеме отстранения российских сборных от международных соревнований. Подробнее прокомментировать не могу. Могу лишь сказать, что никакой антироссийской риторики не существует на уровне общения.

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альсато
альсато
вчера в 16:34
ДУРЕНЬ!...кто же тебе будет говорить , что лично он голосовал за отстранения России от соревнований под эгидой УЕФА))))
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 11:24
Бла-бла-бла
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:21
Лапшу вешает........
Гость
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