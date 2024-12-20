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Российская Премьер-Лига назвала автора лучшего гола ноября и декабря

сегодня, 17:18
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Нападающий «Ахмата» Максим Самородов получил приз за лучший гол месяца в РПЛ по итогам ноября и декабря.

Его мяч, забитый в гостевом матче с «Крыльями Советов» после сольного прохода, победил в двух голосованиях из трёх, став первым у экспертов Премьер-Лиги и комментаторов «МАТЧ ПРЕМЬЕР». Гол можно посмотреть здесь.

По опросам болельщиков, большинство голосов получил полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко, который также отметился сольным забегом – в игре с «Краснодаром».

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 19:49, ред.
Ютуб пошёл в баню...
хотя еще не 31-е декабря)...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:20, ред.
какже они ненавидят Спартак
Лучший гол это первый гол Угальде быкам, лучше не было очень давно
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 19:18
Барко в стиле Алекса быкам положил-тоже неплохо.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:42
Ссылка почему-то не раскрывается, но я помню этот гол и тоже ранее на soccere голосовал за гол Самородова, да что там я? - Этому маленькому шедевру от Максима аплодировал бы сам Маэстро Рональдиньо!
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:14
Хоть в этом Ахмат лучший...
Capral
Capral
сегодня в 18:02, ред.
Посмотрел еще раз- гол красавец, и было бы обидно, если бы не забил!!! Дальние голы, голы слёты и тп., внешне, всегда смотрятся эффектно, но они- из разряда случайных... Но вот, такой красавец, индивидуально сотворенный шедевр, на паузе убрал одного, второго, на замахе третьего, дорогого стоит!!!!!!! Заслуженно- лучший гол, поздравляю!!!!!!!
auk4s8kk9jns
auk4s8kk9jns
сегодня в 17:47
Абсолютно справедливо лучший гол.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:30
Да гол хороший получился, тоже отмечал его, но был за гол Ороза))
7t9qk8b9r9h7
7t9qk8b9r9h7
сегодня в 17:19
Хорошо там Макс накрутил самарских оборонцев!
Гость
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