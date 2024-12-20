Российская Премьер-Лига назвала автора лучшего гола ноября и декабря

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сегодня, 17:18

Нападающий «Ахмата» получил приз за лучший гол месяца в РПЛ по итогам ноября и декабря.

Его мяч, забитый в гостевом матче с «Крыльями Советов» после сольного прохода, победил в двух голосованиях из трёх, став первым у экспертов Премьер-Лиги и комментаторов «МАТЧ ПРЕМЬЕР». Гол можно посмотреть здесь.

По опросам болельщиков, большинство голосов получил полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко, который также отметился сольным забегом – в игре с «Краснодаром».