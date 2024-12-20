Российская Премьер-Лига назвала автора лучшего гола ноября и декабря

Нападающий «Ахмата» Максим Самородов получил приз за лучший гол месяца в РПЛ по итогам ноября и декабря.
Его мяч, забитый в гостевом матче с «Крыльями Советов» после сольного прохода, победил в двух голосованиях из трёх, став первым у экспертов Премьер-Лиги и комментаторов «МАТЧ ПРЕМЬЕР». Гол можно посмотреть здесь.
По опросам болельщиков, большинство голосов получил полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко, который также отметился сольным забегом – в игре с «Краснодаром».
хотя еще не 31-е декабря)...
хотя еще не 31-е декабря)...
Лучший гол это первый гол Угальде быкам, лучше не было очень давно
Лучший гол это первый гол Угальде быкам, лучше не было очень давно
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!