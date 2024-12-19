Беллингем получил приз лучшему плеймейкеру 2024 года от IFFHS

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сегодня, 20:36

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) опубликовала рейтинг лучших плеймейкеров по итогам 2024 года.

1. («Реал») – 133 очка.

2. («Манчестер Сити») – 96 очков.

3. («Реал», завершил карьеру) – 78 очков.

4. Джамал Мусиала («Бавария») – 54 очка.

5. Лионель Месси («Интер Майами») – 53 очка.

6. Даниэль Ольмо («Барселона») – 48 очков.

7. Флориан Вирц («Байер») – 31 очко.

8. Хамес Родригес («Райо Вальекано») – 26 очков.

9-10. Хакан Чалханоглу («Интер») – 13 очков.

9-10. Мартин Эдегор («Арсенал») – 13 очков.