Беллингем получил приз лучшему плеймейкеру 2024 года от IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших плеймейкеров по итогам 2024 года.
1. Джуд Беллингем («Реал») – 133 очка.
2. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 96 очков.
3. Тони Кроос («Реал», завершил карьеру) – 78 очков.
4. Джамал Мусиала («Бавария») – 54 очка.
5. Лионель Месси («Интер Майами») – 53 очка.
6. Даниэль Ольмо («Барселона») – 48 очков.
7. Флориан Вирц («Байер») – 31 очко.
8. Хамес Родригес («Райо Вальекано») – 26 очков.
9-10. Хакан Чалханоглу («Интер») – 13 очков.
9-10. Мартин Эдегор («Арсенал») – 13 очков.
удивительного...!
удивительного...!
Немец играет в одном из самых сильных чемпионатов в мире, аргентинец - в любительском чемпионате, где доигрывают свою карьеру лишь те, кто уже не тянет европейский чемпионат.
Немец играет в одном из самых сильных чемпионатов в мире, аргентинец - в любительском чемпионате, где доигрывают свою карьеру лишь те, кто уже не тянет европейский чемпионат.