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Беллингем получил приз лучшему плеймейкеру 2024 года от IFFHS

сегодня, 20:36

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших плеймейкеров по итогам 2024 года.

1. Джуд Беллингем («Реал») – 133 очка.

2. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 96 очков.

3. Тони Кроос («Реал», завершил карьеру) – 78 очков.

4. Джамал Мусиала («Бавария») – 54 очка.

5. Лионель Месси («Интер Майами») – 53 очка.

6. Даниэль Ольмо («Барселона») – 48 очков.

7. Флориан Вирц («Байер») – 31 очко.

8. Хамес Родригес («Райо Вальекано») – 26 очков.

9-10. Хакан Чалханоглу («Интер») – 13 очков.

9-10. Мартин Эдегор («Арсенал») – 13 очков.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 22:40
Месси тут клоунаду устроили
shur
shur ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 22:15, ред.
....ребятушки, Я же Вам писал кто они такие - летописцы,ничего
удивительного...!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:56, ред.
Не услышал самого главного: по каким критериям выбирался лучший. По этой причине вся намечающаяся на ветке дискуссия бессмысленна.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:45
Опять Меську впихнули🤔
Incredulous
Incredulous
сегодня в 21:37
Вирц на 7-ом месте, а Месси на 5-ом))

Немец играет в одном из самых сильных чемпионатов в мире, аргентинец - в любительском чемпионате, где доигрывают свою карьеру лишь те, кто уже не тянет европейский чемпионат.
Брулин
Брулин
сегодня в 21:10
Вот и делайте выводы о том, какого качества статистику предоставляет IFFHS ...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:44
Вирц уж очень низко. Байер тащил весь год
Вещий
Вещий
сегодня в 20:42
Обошел многих легенд футбола.... молодца.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:38
Чалхан говорил, что он самый лучший в мире. Врал что-ли?))
Гость
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