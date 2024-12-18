Стало известно, за кого голосовали известные игроки для премии The Best

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сегодня, 16:59

Стало известно, кто за кого голосовал при определении победителя премии The Best от ФИФА лучшему футболисту 2024 года.

Гала-концерт, на котором был объявлен победитель, прошёл 17 декабря. Награду получил нападающий «Реала» , набравший 48 очков. Второе место занял полузащитник «Манчестер Сити» (43), третье — ещё один представитель мадридского клуба (37).

Игроки:

Лионель Месси: Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор

Альваро Мората: Даниэль Карвахаль, Родри, Ламин Ямаль

Лука Модрич: Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Даниэль Карвахаль

Роберт Левандовски: Родри, Ламин Ямаль, Даниэль Карвахаль

Ашраф Хакими: Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Родри

Бернарду Силва: Родри, Винисиус Жуниор, Эрлинг Холанд

Йозуа Киммих: Родри, Тони Кроос, Флориан Вирц

Мохамед Салах: Винисиус Жуниор, Родри, Даниэль Карвахаль

Альфонсо Дэвис: Винисиус Жуниор, Ламин Ямаль, Джуд Беллингем

Харри Кейн: Родри, Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор

Ян Облак: Родри, Даниэль Карвахаль, Тони Кроос

Хамес Родригес: Винисиус Жуниор, Даниэль Карвахаль, Джуд Беллингем

Рияд Марез: Родри, Винисиус Жуниор, Эрлинг Холанд

Давид Алаба: Винисиус Жуниор, Даниэль Карвахаль, Джуд Беллингем

Эдин Джеко: Родри, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем

Данило: Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Ламин Ямаль

Франк Кессье: Винисиус Жуниор, Даниэль Карвахаль, Родри

Хосе Хименес: Федерико Вальверде, Родри, Эрлинг Холанд

Вирджил ван Дейк: Винисиус Жуниор, Эрлинг Холанд, Родри

Гранит Джака: Флориан Вирц, Тони Кроос, Винисиус Жуниор

Тренеры:

Луис де ла Фуэнте: Даниэль Карвахаль, Родри, Ламин Ямаль

Марсело Бьелса: Лионель Месси, Родри, Федерико Вальверде

Маурисио Почеттино: Лионель Месси, Родри, Винисиус Жуниор

Лионель Скалони: Лионель Месси, Родри, Джуд Беллингем

Дидье Дешам: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родри

Юлиан Нагельсманн: Флориан Вирц, Родри, Тони Кроос

Лучано Спаллетти: Тони Кроос, Джуд Беллингем, Лионель Месси

Роберто Мартинес: Даниэль Карвахаль, Ламин Ямаль, Винисиус Жуниор

Рональд Куман: Родри, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем

Фернанду Сантуш: Ламин Ямаль, Винисиус Жуниор, Родри

Доменико Тедеско: Ламин Ямаль, Флориан Вирц, Эрлинг Холанд

Джесси Марш: Эрлинг Холанд, Родри, Винисиус Жуниор

Хесус Касас: Ламин Ямаль, Родри, Даниэль Карвахаль

Ариц Лопес Гарай: Родри, Тони Кроос, Лионель Месси

Хавьер Агирре: Лионель Месси, Родри, Ламин Ямаль

Роберт Просинечки: Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе

Валид Реграги: Винисиус Жуниор, Родри, Тони Кроос

Маноло Маркес: Родри, Лионель Месси, Ламин Ямаль

Луис Гарсия: Тони Кроос, Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль

Хосе Лана: Даниэль Карвахаль, Винисиус Жуниор, Родри

Винченцо Монтелла: Тони Кроос, Винисиус Жуниор, Родри