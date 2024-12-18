Стало известно, за кого голосовали известные игроки для премии The Best

Стало известно, кто за кого голосовал при определении победителя премии The Best от ФИФА лучшему футболисту 2024 года.
Гала-концерт, на котором был объявлен победитель, прошёл 17 декабря. Награду получил нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, набравший 48 очков. Второе место занял полузащитник «Манчестер Сити» Родри (43), третье — ещё один представитель мадридского клуба Джуд Беллингем (37).
Игроки:
Лионель Месси: Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор
Альваро Мората: Даниэль Карвахаль, Родри, Ламин Ямаль
Лука Модрич: Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Даниэль Карвахаль
Роберт Левандовски: Родри, Ламин Ямаль, Даниэль Карвахаль
Ашраф Хакими: Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Родри
Бернарду Силва: Родри, Винисиус Жуниор, Эрлинг Холанд
Йозуа Киммих: Родри, Тони Кроос, Флориан Вирц
Мохамед Салах: Винисиус Жуниор, Родри, Даниэль Карвахаль
Альфонсо Дэвис: Винисиус Жуниор, Ламин Ямаль, Джуд Беллингем
Харри Кейн: Родри, Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор
Ян Облак: Родри, Даниэль Карвахаль, Тони Кроос
Хамес Родригес: Винисиус Жуниор, Даниэль Карвахаль, Джуд Беллингем
Рияд Марез: Родри, Винисиус Жуниор, Эрлинг Холанд
Давид Алаба: Винисиус Жуниор, Даниэль Карвахаль, Джуд Беллингем
Эдин Джеко: Родри, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем
Данило: Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Ламин Ямаль
Франк Кессье: Винисиус Жуниор, Даниэль Карвахаль, Родри
Хосе Хименес: Федерико Вальверде, Родри, Эрлинг Холанд
Вирджил ван Дейк: Винисиус Жуниор, Эрлинг Холанд, Родри
Гранит Джака: Флориан Вирц, Тони Кроос, Винисиус Жуниор
Тренеры:
Луис де ла Фуэнте: Даниэль Карвахаль, Родри, Ламин Ямаль
Марсело Бьелса: Лионель Месси, Родри, Федерико Вальверде
Маурисио Почеттино: Лионель Месси, Родри, Винисиус Жуниор
Лионель Скалони: Лионель Месси, Родри, Джуд Беллингем
Дидье Дешам: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родри
Юлиан Нагельсманн: Флориан Вирц, Родри, Тони Кроос
Лучано Спаллетти: Тони Кроос, Джуд Беллингем, Лионель Месси
Роберто Мартинес: Даниэль Карвахаль, Ламин Ямаль, Винисиус Жуниор
Рональд Куман: Родри, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем
Фернанду Сантуш: Ламин Ямаль, Винисиус Жуниор, Родри
Доменико Тедеско: Ламин Ямаль, Флориан Вирц, Эрлинг Холанд
Джесси Марш: Эрлинг Холанд, Родри, Винисиус Жуниор
Хесус Касас: Ламин Ямаль, Родри, Даниэль Карвахаль
Ариц Лопес Гарай: Родри, Тони Кроос, Лионель Месси
Хавьер Агирре: Лионель Месси, Родри, Ламин Ямаль
Роберт Просинечки: Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе
Валид Реграги: Винисиус Жуниор, Родри, Тони Кроос
Маноло Маркес: Родри, Лионель Месси, Ламин Ямаль
Луис Гарсия: Тони Кроос, Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль
Хосе Лана: Даниэль Карвахаль, Винисиус Жуниор, Родри
Винченцо Монтелла: Тони Кроос, Винисиус Жуниор, Родри
нет, как спели бы Битлы "Да будет так", вот теперь аминь!!!
нет, как спели бы Битлы "Да будет так", вот теперь аминь!!!