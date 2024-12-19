Объявлено имя лучшего тренера РПЛ в ноябре и декабре

Наставник «Спартака» Деян Станкович был признан лучшим тренером РПЛ по итогам ноября и декабря. Сербский специалист победил единогласно: его поддержали все эксперты РПЛ, четыре из пяти комментаторов МАТЧ ПРЕМЬЕР и почти 63 процента болельщиков. Также на данную награду претендовали: Марцел Личка («Динамо»), Валерий Карпин («Ростов»), Рашид Рахимов («Рубин») и Заур Тедеев («Акрон»).
В ноябре и декабре «спартаковцы» под руководством Станковича выиграли все пять матчей в РПЛ c общей разницей мячей 17 — 2.
Ранее нападающий «Спартака» Манфред Угальде был признан лучшим игроком чемпионата России в ноябре — декабре.
Почему нет Мусаева?! Он выдал сильнейшую серию из побед, причем однозначных. Или две осечки в играх со Спартаком и Локомотивом, в корне поменяли мнение о нем как о тренере? Квалификацию тренера надо оценивать не по количеству побед за месяц, а по качеству его работы..
А собственно, чему удивляться, после того, как даже шварц, дважды признавался лучшим тренером ПЛ.
Почему нет Мусаева?! Он выдал сильнейшую серию из побед, причем однозначных. Или две осечки в играх со Спартаком и Локомотивом, в корне поменяли мнение о нем как о тренере? Квалификацию тренера надо оценивать не по количеству побед за месяц, а по качеству его работы..
А собственно, чему удивляться, после того, как даже шварц, дважды признавался лучшим тренером ПЛ.