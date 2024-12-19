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Объявлено имя лучшего тренера РПЛ в ноябре и декабре

сегодня, 11:15

Наставник «Спартака» Деян Станкович был признан лучшим тренером РПЛ по итогам ноября и декабря. Сербский специалист победил единогласно: его поддержали все эксперты РПЛ, четыре из пяти комментаторов МАТЧ ПРЕМЬЕР и почти 63 процента болельщиков. Также на данную награду претендовали: Марцел Личка («Динамо»), Валерий Карпин («Ростов»), Рашид Рахимов («Рубин») и Заур Тедеев («Акрон»).

В ноябре и декабре «спартаковцы» под руководством Станковича выиграли все пять матчей в РПЛ c общей разницей мячей 17 — 2.

Ранее нападающий «Спартака» Манфред Угальде был признан лучшим игроком чемпионата России в ноябре — декабре.

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Все комментарии
grigoriewana
grigoriewana
сегодня в 13:54
Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сервис». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:54
Станкевич , как ни кто другой быстро разобрался и определил основу Спартака. Понял кто есть кто в команде. Отделил зерна от плевел вот и получил положительный результат за свои труды . В чем мы все Спартаковцы зарядились положительными эмоциями и надеждами на борьбу за медали и кубок.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:40
Всё правильно, он лучший. Остальные присутствовали в списке для соблюдения формальности.)
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 13:32
Вот и я о том же...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:30
...Я хотел про Мусаева чиркануть,вот и пишу,не справедливо это, одно успокаевает,дело у него верное-результаты покажут!!!
Capral
Capral
сегодня в 12:40
Одного не понимаю, как мог, хам и грубиян оказаться в списке номинантов, если открыто ходили разговоры о его, возможной отставке, да и он сам об этом открыто говорил... В таком случае вопрос: по каким критериям в российском футболе оценивается работа тренера и его квалификация? По Станковичу вопросов нет. Он действительно заслужил, несмотря на определенные недостатки в его работе. Карпин показал неплохой, я бы даже сказал интересный, моментами футбол.

Почему нет Мусаева?! Он выдал сильнейшую серию из побед, причем однозначных. Или две осечки в играх со Спартаком и Локомотивом, в корне поменяли мнение о нем как о тренере? Квалификацию тренера надо оценивать не по количеству побед за месяц, а по качеству его работы..

А собственно, чему удивляться, после того, как даже шварц, дважды признавался лучшим тренером ПЛ.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:03, ред.
Интересно и удивительно что целых 37% болельщиков каким то образом нашли для себя аргументы в пользу кого то другого. Фанатизм оторванный от реальности. Удивлён что такой большой процент, мне казалось что перевес Станковича будет более существенным, 90+%.

Кто из комментаторов матч ТВ не поддержал интересно Станковича? Чердак? Чей комментарий лучше перестать слушать ради сохранения душевного здоровья? Будем иметь ввиду что один из тех кто комментирует матчи РПЛ не совсем адекватный фанатичный человек) Зато эксперты РПЛ проявлят признаки здравомыслия, хотя с виду и не скажешь порой такого про них.

И это я всё пишу, хотя я не считаю Станковича прям супер тренером и волшебником, есть у меня большие сомнения на его счёт, но за этот период он настолько выше всех конкурентов что даже мне приходится признать это.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ shur (раскрыть)
сегодня в 12:01
Лучший тренер - Семак. Потому что предоставил возможность целой куче команд помечтать о золоте.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:54
Станкович чеканить умеет?
Р.s . А. Мостовой
shur
shur
сегодня в 11:51, ред.
...Станкович последнее время от Станка и не отходил, вот вам и
результат - не за горами,соответственно - статус!!!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 11:47
Тут честно
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:18
Конкурентов то и не было, по делу
Гость
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