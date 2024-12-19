Объявлено имя лучшего тренера РПЛ в ноябре и декабре

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сегодня, 11:15

Наставник «Спартака» был признан лучшим тренером РПЛ по итогам ноября и декабря. Сербский специалист победил единогласно: его поддержали все эксперты РПЛ , четыре из пяти комментаторов МАТЧ ПРЕМЬЕР и почти 63 процента болельщиков. Также на данную награду претендовали: Марцел Личка («Динамо»), Валерий Карпин («Ростов»), Рашид Рахимов («Рубин») и Заур Тедеев («Акрон»).

В ноябре и декабре «спартаковцы» под руководством Станковича выиграли все пять матчей в РПЛ c общей разницей мячей 17 — 2.

Ранее нападающий «Спартака» Манфред Угальде был признан лучшим игроком чемпионата России в ноябре — декабре.