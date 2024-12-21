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Алаба, пропустивший больше года из-за травмы, вернётся в январе

сегодня, 21:49
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб СевильяСевильяЗавтра в 18:15 Не начался

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти перед матчем с «Севильей» рассказал о том, когда в строй вернётся защитник Давид Алаба, получивший 17 декабря 2023 года серьёзную травму и с тех пор не появлявшийся на поле.

[Ферлан] Менди будет доступен завтра, а [Давид] Алаба — к возвращению в январе. Травмы не позволили Менди проявить себя с лучшей стороны. Лукас [Васкес] и Фран [Гарсия] хорошо выступили и внесли свой вклад в команду. Что касается [Федерико] Вальверде, то я не планирую использовать его на этой позиции, разве что в экстренных случаях. Мы готовим Рауля [Асенсио] на эту позицию, и я думаю, что, учитывая его характеристики, он сможет хорошо себя проявить.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 22:28
...по мне, это крайний шанс австрияку, тем боле,как никогда команда
нуждается в переменах ! Тихим сапом,без напряга и рисков в Аравию, на покой...!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:20
Не вытащит мне кажется ужа Алаба уровень Ла лиги
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:12
Алабая уже в саудитию сливать надо
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:59, ред.
А потом сколько ещё Альбе форму набирать.
Гость
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