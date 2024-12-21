Алаба, пропустивший больше года из-за травмы, вернётся в январе

Главный тренер мадридского «Реала» перед матчем с «Севильей» рассказал о том, когда в строй вернётся защитник , получивший 17 декабря 2023 года серьёзную травму и с тех пор не появлявшийся на поле.

[Ферлан] Менди будет доступен завтра, а [Давид] Алаба — к возвращению в январе. Травмы не позволили Менди проявить себя с лучшей стороны. Лукас [Васкес] и Фран [Гарсия] хорошо выступили и внесли свой вклад в команду. Что касается [Федерико] Вальверде, то я не планирую использовать его на этой позиции, разве что в экстренных случаях. Мы готовим Рауля [Асенсио] на эту позицию, и я думаю, что, учитывая его характеристики, он сможет хорошо себя проявить.