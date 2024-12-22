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Аморим объяснил отсутствие Рэшфорда в заявке на матч с «Борнмутом»

сегодня, 17:14

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, почему нападающий Маркус Рэшфорд пропускает игру АПЛ с «Борнмутом». Футболист не играет уже в третьем матче подряд.

По Рэшфорду это мое решение, и оно всегда будет принадлежать мне.

Хочу, чтобы мои футболисты показывали максимум, а затем буду пробовать разные сочетания с разными игроками. Я сфокусирован на этом.

По слухам, игрок может продолжить карьеру в Ла Лиге.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 18:10
Неустойка.
Кстати поступает также как Тен Хаг с Санчо.
Не тем занимаются.
Скоро хороших игроков не останется в МЮ.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:54
Аморим, видимо, уже пожалел, что принял предложение Манчестер Юнайтед. Он просто не мог предположить, что в МЮ все так запущено. А сейчас его мозг сверлит мысль: - "Ну и зачем я покинул благополучный Спортинг?"
z6j6kbf8twr4
z6j6kbf8twr4
сегодня в 17:31
Решил проучить игрока, самому бы не вылететь.
Гость
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