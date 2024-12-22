Аморим объяснил отсутствие Рэшфорда в заявке на матч с «Борнмутом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, почему нападающий пропускает игру АПЛ с «Борнмутом». Футболист не играет уже в третьем матче подряд.

По Рэшфорду это мое решение, и оно всегда будет принадлежать мне.

Хочу, чтобы мои футболисты показывали максимум, а затем буду пробовать разные сочетания с разными игроками. Я сфокусирован на этом.