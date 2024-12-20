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Футболист «Спартака» сделал подарок чемпионке мира по плаванию

сегодня, 19:58

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Денисов подарил шестикратной чемпионке мира по плаванию и болельщице команды Юлии Ефимовой именную футболку и тапочки в цветах футбольного клуба.

Как сообщает корреспондент источника, игрок сделал подарок во время Кубка Владимира Сальникова в Санкт-Петербурге.

Денисов посетил турнир по плаванию по приглашению пловчихи, после заплыва с её участием спортсменка также подарила ему футболку с символикой Кубка Сальникова.

Ефимова является трёхкратным призёром Олимпийских игр, выиграв две серебряные медали и одну бронзовую, а также семикратной чемпионкой Европы.

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Все комментарии
Cimonn
Cimonn
сегодня в 21:56
Тапочки это как раз то, что так необходимо Ефимовой, раньше хоть шарфики дарили.
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сегодня в 21:51
Когда не в состоянии подарить победы, дарят тапочки в цветах спартака.
ABir
ABir
сегодня в 20:51
Где Спартак, там победа!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:30
Ведь только настоящий Дельфин, должен дарить подарок, такой замечательной Русалке как Юля , тем более в Питере...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:29
Забабахал рекламу Спартаку, да ещё в Питере...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:21
Юля с детства за Ростов!))
224hk5negq6m
224hk5negq6m
сегодня в 20:14
Это замечательный жест со стороны Даниила Денисова! Такие моменты показывают, как спорт объединяет людей вне зависимости от вида деятельности. Очень приятно видеть, когда спортсмены поддерживают друг друга и дарят подарки, особенно если это происходит между представителями разных видов спорта. Юлия Ефимова – легенда плавания, и такой знак внимания от футболиста "Спартака" наверняка вызвал у неё приятные эмоции. Здорово, что они обменялись сувенирами, символизирующими свои достижения. Это ещё раз доказывает, что дружба и взаимная поддержка могут существовать даже среди спортсменов, представляющих разные виды спорта.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
сегодня в 20:11
Вот это подарок! Надеюсь футболка не стирана? А то память о Денисе быстро выветрится
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 20:05
Может он и сам больше по плаванию? Футбол вот у него не очень. Можно взять бывшего одноклубника из Зенита и попрактиковаться в бассейне, Сашка если что поднатаскает в этом непростом деле. А из футбола Даниилу лучше уходить, или он всё таки твёрдо вознамерился забить таки гол? Тогда придётся карьеру растягивать до пенсионного возраста.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:04
Надеюсь она осталась довольна подарком
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