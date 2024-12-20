Футболист «Спартака» сделал подарок чемпионке мира по плаванию

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сегодня, 19:58

Полузащитник московского «Спартака» подарил шестикратной чемпионке мира по плаванию и болельщице команды Юлии Ефимовой именную футболку и тапочки в цветах футбольного клуба.

Как сообщает корреспондент источника, игрок сделал подарок во время Кубка Владимира Сальникова в Санкт-Петербурге.

Денисов посетил турнир по плаванию по приглашению пловчихи, после заплыва с её участием спортсменка также подарила ему футболку с символикой Кубка Сальникова.

Ефимова является трёхкратным призёром Олимпийских игр, выиграв две серебряные медали и одну бронзовую, а также семикратной чемпионкой Европы.