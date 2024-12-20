Барко возле Колизея, огромная рыба Жемалетдинова и фотосессия Карпина. Что делали футболисты на этой неделе

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Защитник «Спартака» Алексис Дуарте посетил аквапарк.
Голкипер «Сочи» Максим Рудаков отправился в Японию.
Всем хороших выходных, друзья! Вы уже поставили елку? Бастиан Швайнштайгер готов к праздникам.
Неймар весело проводит время со своей дочерью.
Марко Матерацци приехал в гости к своему бывшему одноклубнику Адриано.
Полузащитник «Челси» Коул Палмер применил все средства маскировки, чтобы сходить в парк аттракционов.
Джанлуиджи Доннарумма показал, как его поддерживают дома после ужасной травмы.
Марсело наслаждается отдыхом на пляже.
Девушка дня. Спутница вратаря «Крыльев Советов» Сергея Песьякова.
Каждый из них играл в Серии А. Всех узнали?
Луиш Нани встретился с Алексом Фергюсоном.
Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко посетил Колизей.
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин во время отдыха увлекается теннисом.
Дарья Карпина в надежных руках Валерия Георгиевича.
Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов отправился на рыбалку.
Хороших выходных, друзья! Если у вас есть снег, то пользуйтесь случаем — берите пример с Джона Терри.