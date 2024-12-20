Soccer.ru
ГлавнаяБлогиМодный разговорВокруг футбола

Барко возле Колизея, огромная рыба Жемалетдинова и фотосессия Карпина. Что делали футболисты на этой неделе

20 декабря 2024, 16:30
Карпины
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Неймар
Неймар
Нападающий
Доннарумма Джанлуиджи
Доннарумма Джанлуиджи
Вратарь

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте посетил аквапарк.

Барко возле Колизея, огромная рыба Жемалетдинова и фотосессия Карпина. Что делали футболисты на этой неделе

Голкипер «Сочи» Максим Рудаков отправился в Японию.

Барко возле Колизея, огромная рыба Жемалетдинова и фотосессия Карпина. Что делали футболисты на этой неделе

Всем хороших выходных, друзья! Вы уже поставили елку? Бастиан Швайнштайгер готов к праздникам.

Барко возле Колизея, огромная рыба Жемалетдинова и фотосессия Карпина. Что делали футболисты на этой неделе

Неймар весело проводит время со своей дочерью.

Барко возле Колизея, огромная рыба Жемалетдинова и фотосессия Карпина. Что делали футболисты на этой неделе

Марко Матерацци приехал в гости к своему бывшему одноклубнику Адриано.

Барко возле Колизея, огромная рыба Жемалетдинова и фотосессия Карпина. Что делали футболисты на этой неделе

Полузащитник «Челси» Коул Палмер применил все средства маскировки, чтобы сходить в парк аттракционов.

Барко возле Колизея, огромная рыба Жемалетдинова и фотосессия Карпина. Что делали футболисты на этой неделе

Джанлуиджи Доннарумма показал, как его поддерживают дома после ужасной травмы.

Барко возле Колизея, огромная рыба Жемалетдинова и фотосессия Карпина. Что делали футболисты на этой неделе

Марсело наслаждается отдыхом на пляже.

Барко возле Колизея, огромная рыба Жемалетдинова и фотосессия Карпина. Что делали футболисты на этой неделе

Девушка дня. Спутница вратаря «Крыльев Советов» Сергея Песьякова.

Барко возле Колизея, огромная рыба Жемалетдинова и фотосессия Карпина. Что делали футболисты на этой неделе

Каждый из них играл в Серии А. Всех узнали?

Барко возле Колизея, огромная рыба Жемалетдинова и фотосессия Карпина. Что делали футболисты на этой неделе

Луиш Нани встретился с Алексом Фергюсоном.

Барко возле Колизея, огромная рыба Жемалетдинова и фотосессия Карпина. Что делали футболисты на этой неделе

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко посетил Колизей.

Барко возле Колизея, огромная рыба Жемалетдинова и фотосессия Карпина. Что делали футболисты на этой неделе

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин во время отдыха увлекается теннисом.

Барко возле Колизея, огромная рыба Жемалетдинова и фотосессия Карпина. Что делали футболисты на этой неделе

Дарья Карпина в надежных руках Валерия Георгиевича.

Барко возле Колизея, огромная рыба Жемалетдинова и фотосессия Карпина. Что делали футболисты на этой неделе

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов отправился на рыбалку.

Барко возле Колизея, огромная рыба Жемалетдинова и фотосессия Карпина. Что делали футболисты на этой неделе

Хороших выходных, друзья! Если у вас есть снег, то пользуйтесь случаем — берите пример с Джона Терри.

Барко возле Колизея, огромная рыба Жемалетдинова и фотосессия Карпина. Что делали футболисты на этой неделе

Варди учит оскорбления на языке защитников при подготовке к матчам
19 декабря 2024
В Мали оценили вероятность проведения матча со сборной России
19 декабря 2024
Нани опубликовал фото, как завтракает с Алексом Фергюсоном
19 декабря 2024 Фото
Антонелла опубликовала фотографию Месси во время отдыха с трофеем ЧМ
18 декабря 2024 Фото
Официально«Пари НН» упразднил вторую команду
18 декабря 2024
Официально«Тоттенхэм» поддержит запуск второго сезона сериала «Игра в кальмара»
18 декабря 2024
Сортировать
Все комментарии
Ronaldo80
Ronaldo80
21 декабря 2024 в 12:15
Что то у Валеры собака приуныла🤣🤣🤣
Terek-Anji
Terek-Anji
20 декабря 2024 в 18:37
В современном мире, чтобы быть девушкой дня надо быть похожей на типичную дубайскую эскортницу. Куда катится мир?!
nhtysg2k66ze
nhtysg2k66ze
20 декабря 2024 в 17:50
Абсолютно все равно как они проводят время во время отдыха, лишь бы на поле так не отдыхали.
25процентный клоун
25процентный клоун
20 декабря 2024 в 17:14
Угальде посетил Краснодар, до сих пор все смотрим рилзы
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
20 декабря 2024 в 16:59
Раз заметил, значит угадала)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 декабря 2024 в 16:55
Девушка Песьякова очень занятная. Тока с размером слегка не угадала...
Futurista
Futurista
20 декабря 2024 в 16:38
Карпин поймал жену, Жемалетдинов карпа)...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 