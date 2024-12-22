Два игрока РПЛ включены CIES в число лучших молодых левых вингеров

CIES включил нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева и форварда «Зенита» Педро в число лучших молодых левых вингеров, проникающих в штрафную площадь соперника.
Ниже представлен топ-10 данного рейтинга.
1. Кенан Йилдыз («Ювентус»).
2. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»).
3. Джейми Байно-Гиттенс («Боруссия» Дортмунд).
4. Элиэсс Бен Сегир («Монако»).
5. Дезире Дуэ (ПСЖ).
6. Малик Фофана («Лион»).
7. Сергей Пиняев («Локомотив»).
8. Семих Кылычсой («Бешикташ»).
9. Педро («Зенит»).
10. Кристофер Бансу Баа («Генк»).
Ранее сообщалось, что хавбек «Локомотива» Алексей Батраков — лучший молодой центральный атакующий полузащитник по версии CIES.