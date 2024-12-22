Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРейтингиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Два игрока РПЛ включены CIES в число лучших молодых левых вингеров

сегодня, 15:54

CIES включил нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева и форварда «Зенита» Педро в число лучших молодых левых вингеров, проникающих в штрафную площадь соперника.

Ниже представлен топ-10 данного рейтинга.

1. Кенан Йилдыз («Ювентус»).

2. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»).

3. Джейми Байно-Гиттенс («Боруссия» Дортмунд).

4. Элиэсс Бен Сегир («Монако»).

5. Дезире Дуэ (ПСЖ).

6. Малик Фофана («Лион»).

7. Сергей Пиняев («Локомотив»).

8. Семих Кылычсой («Бешикташ»).

9. Педро («Зенит»).

10. Кристофер Бансу Баа («Генк»).

Ранее сообщалось, что хавбек «Локомотива» Алексей Батраковлучший молодой центральный атакующий полузащитник по версии CIES.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Батраков лучший молодой центральный атакующий полузащитник по версии CIES
Сегодня, 15:35
Аргентина больше не первая, а Бразилия и Бельгия вне списка. Десятка лучших сборных футбольного года
19 декабряВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии6
ОфициальноРоссия закончила год в топ-35 рейтинга ФИФА. Аргентина первая
19 декабря
Сайт Marca представил рейтинг лучших футболистов прошлого сезона
13 декабря
ОфициальноУЕФА обновил клубный рейтинг, в топ-200 попали четыре клуба из России
13 декабря
Сайт Goal опубликовал рейтинг лучших игроков XXI века
06 декабря
Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 18:16, ред.
Приветствую! Ну это да... Тут не поспоришь
shlomo2
shlomo2 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 18:11
Добра !!!... да не плох, но Сергей как то "ближе"... свой, однако...:)))
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 16:13
Ну Педро тоже вроде неплох!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:01
Сергей вполне заслуженно попал в этот список....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 