Два игрока РПЛ включены CIES в число лучших молодых левых вингеров

1734872092

сегодня, 15:54

CIES включил нападающего «Локомотива» и форварда «Зенита» в число лучших молодых левых вингеров, проникающих в штрафную площадь соперника.

Ниже представлен топ-10 данного рейтинга.

1. («Ювентус»).

2. («Манчестер Юнайтед»).

3. («Боруссия» Дортмунд).

4. («Монако»).

5. ( ПСЖ ).

6. («Лион»).

7. Сергей Пиняев («Локомотив»).

8. («Бешикташ»).

9. Педро («Зенит»).

10. («Генк»).