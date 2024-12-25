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Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: «Мне не нравится Месси»

сегодня, 09:23

Бывший голкипер сборной Аргентины Уго Гатти раскритиковал нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

Мне не нравится Месси. Я видел его в «Барселоне», где ему за всё свистели, где никто не пинал его, где за него выступала замечательная команда.

Он может поехать на чемпионат мира-2026, но тогда у Аргентины будет на одного футболиста меньше. У нее сегодня на одного игрока меньше, поскольку Месси играет в деревенский футбол в Америке.

Если взять Криштиану, он ограниченный, но феномен. Ограниченный Роналду лучше, чем Месси . И он ограничен, ведь у него не было условий Месси, но, несмотря на это, он играл в лучших клубах мира. А где играл Месси? В «Барсе» и в сборной Аргентины. Месси не заставлял себя играть за другие команды, в других странах.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 12:27
Это что, аргентинский Мостовой ?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:21
Так и знал, что Гатти нравится Роналду.
Эксперт Футбола
Эксперт Футбола
сегодня в 12:16
Месси любит и любил и он был обязан Барсе отдать должное! Я не знаю почему некоторые говорят что ему нужно было куда-то перейти чтобы показал себя ... Он себя достаточно показал своими голами ассистами рекордами! Будем честны Роналду себя сделал он показал этим если трудиться много вот что будет ! НО Месси это дар Божий по этому он и является номером один он выиграл всё !
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 12:02
А чего достиг сам Гатти? Съездил на ЧМ1966 пассажиром и принял непосредственное участие в невыходе Аргентины из группы на КА1975. Всего 18 матчей за сборную, а гонора как от легенды. По его логике тогда Паоло Мальдини никто, так как не заставлял себя играть нигде, кроме Милана.
zxda9fchnk28
zxda9fchnk28
сегодня в 11:18
Красава, хорошо сказал!
allemz
allemz
сегодня в 11:14
Месси разочек попробовал выйти из зоны комфорта...в более комфортный ПСЖ по личным условиям, но там, как оказалось, никто не бьётся за команду и Месси свинтил оттуда в МЛС. Аргентинец не дал на себя посмотреть в других лигах, очень трудно вручить грамоту "гений"
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 10:53
комментарий поехавшего кукухой деда
adekvat
adekvat
сегодня в 10:51
У Аргентины появился враг народа.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:33
Ну наконец-то свершилось, хоть кто-то решил высказать своё мнение которое не понравится многим. Респект тебе за это.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 10:32, ред.
Да.. И с Пеле тоже надо снять корону Короля. А то он всю жизнь играл в каком-то там Сантосе и заканчивал в "деревенском" Космосе.. А в сборной за него играли Диди, Вава и Гарринча.. Видать, дед Уго не любил бокс.. Там был настоящий Гатти.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:31
Похоже Месси ему куда то соли насыпал)))
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:24
А как же его поход за титулами в великую Лигу 1, поднимать с колен ПСЖ 😁
shur
shur ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:19
... а как по полочкам разложил,прямо под душ холодный! И нет здесь
никакой зависти, чел всю жизнь в воротах отстоял, ему сзади то видней!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:57
Респект! здоровья и долголетия
fr3sb6dgdyh8
fr3sb6dgdyh8
сегодня в 09:44
Похоже тут дел в личной неприязни. Не понимать, что Месси футбольный гений, нельзя.
Гость
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