Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: «Мне не нравится Месси»

Бывший голкипер сборной Аргентины раскритиковал нападающего «Интер Майами» .

Мне не нравится Месси. Я видел его в «Барселоне», где ему за всё свистели, где никто не пинал его, где за него выступала замечательная команда.

Он может поехать на чемпионат мира-2026, но тогда у Аргентины будет на одного футболиста меньше. У нее сегодня на одного игрока меньше, поскольку Месси играет в деревенский футбол в Америке.

Если взять Криштиану, он ограниченный, но феномен. Ограниченный Роналду лучше, чем Месси . И он ограничен, ведь у него не было условий Месси, но, несмотря на это, он играл в лучших клубах мира. А где играл Месси? В «Барсе» и в сборной Аргентины. Месси не заставлял себя играть за другие команды, в других странах.