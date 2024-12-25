"Эмилиано Мартинес: «У Месси есть уникальная аура»"

Голкипер сборной Аргентины высоко отозвался о нападающем .

У него есть уникальная аура. Он один из тех, с кого ты берешь пример. Что бы он ни делал, тебе хочется повторять за ним. Он идет в зал – и ты идешь в зал. У него есть эта аура, которой нет ни у кого в футболе.

Но для меня все одинаковы. Мы все шутим, вместе едим. Он отличный парень. Он суперталантлив, а когда человек рождается с таким талантом, которого нет у других, он становится «тем самым».