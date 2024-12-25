Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Эмилиано Мартинес: «У Месси есть уникальная аура»

сегодня, 09:53

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высоко отозвался о нападающем Лионеле Месси.

У него есть уникальная аура. Он один из тех, с кого ты берешь пример. Что бы он ни делал, тебе хочется повторять за ним. Он идет в зал – и ты идешь в зал. У него есть эта аура, которой нет ни у кого в футболе.

Но для меня все одинаковы. Мы все шутим, вместе едим. Он отличный парень. Он суперталантлив, а когда человек рождается с таким талантом, которого нет у других, он становится «тем самым».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: «Мне не нравится Месси»
Сегодня, 09:23
Абаскаль: «Сегодняшний „Спартак“ полностью подготовлен и создан нами»
Сегодня, 08:47
Мареска уверен, что «Манчестер Сити» ещё поборется за чемпионство
Вчера, 20:56
Неймар прокомментировал слухи о возможном переходе в «Коринтианс»
Вчера, 19:11
Отец Неймара рассказал о причинах перехода футболиста из «Барселоны» в ПСЖ
Вчера, 18:32
Агент Зиеша: «Хаким не поедет играть в Россию»
Вчера, 18:08
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 12:29
Месси - великий и классный мастер, легенда мирового футбола.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 10:43
Аура у чемпиона мира может быть только одна. Ещё раз стать чемпионом мира. Аура у нечемпиона мира другая. Сделать хоть какое-нибудь результативное действие в ПО ЧМ за 6 ЧМ.. Можно даже "волосами". Главное, чтобы Марокко не попалось на пути.. 🤭🤣☝️
sv_1969
sv_1969 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 10:34
На вкус и цвет как грится
shur
shur
сегодня в 10:24
"Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: «Мне не нравится Месси»"
...я так понимаю,это ветка фанов Реала!
"Эмилиано Мартинес: «У Месси есть уникальная аура»"
...а эта Барселоновцев!
Схватка начинается,будет жарко сегодня!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:21
Хорошо хоть сказал , что аура , а не нимб....)))
smupwxqef8gp
smupwxqef8gp
сегодня в 10:20
Зато у тебя есть знаменитый жест золотой перчаткой
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 