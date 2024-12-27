Аморим: «Я уже говорил: это будет долгий и тяжёлый путь»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» подвёл итоги матча 18-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона».

Это были две разные части. Мы играли 45 минут без одного человека. Это было тяжело для нас. Во втором тайме даже вдесятером мы находились у их ворот, но опять же, одна деталь меняет игру, [и становится] ещё сложнее. Мы контролировали ход первого тайма. Иногда мы теряли мяч, «Волки» совершали переходы, но мы контролировали игру. Нам немного не хватало агрессии в последней трети, но мы держали матч под контролем. Во втором тайме мы должны были сделать что-то большее, но потом игрока удалили, и нам стало очень тяжело.

Нам нужно улучшать отношения, но у нас есть моменты, я думаю, нам не хватает немного агрессии, но мы тренируемся, мы пытаемся найти лучший способ выигрывать матчи, но мы контролировали игры, как и те, которые мы проиграли. Я думаю, мы всегда контролировали ход матча, не всегда доминировали, но контролировали, но те же вещи, определённые детали и удаление всё сильно усложнили. Я уже говорил всем: это будет долгий и тяжёлый путь. Мы должны продолжать. У нас должно быть время на тренировки.