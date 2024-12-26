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Палмер: «Все говорили с самого начала, что мы не претенденты на титул»

сегодня, 20:48
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

Полузащитник «Челси» Коул Палмер прокомментировал поражение в матче 18-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:2).

Мы знали, что не будем выигрывать каждую игру. Это первый сезон тренера с нами. Мы учимся. Все говорили с самого начала, что мы не претенденты на титул. Мы просто становимся лучше как команда и растем.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:39
Фулхэм как команда, сильней Челси.
вот так то))
не забываем, что Фулхэм играл против всех топ команд, и очень хорошо играл. арсенал, Ливерпуль, Мансити в ничью скатали.
а сегодня выиграли на Стэмфорде у синих.
о чемпионства еще рано.
выиграть надо лигу конференций.
попасть в топ-4, чтоб вернутся в лигу чемпионов.
и купить еще десяток игроков))
количество перерастет в качество.
zdeniss
zdeniss
сегодня в 20:55
Что-то Палмер раскис и начал оправдываться. Нормальная команда, прыгнула и так достаточно высоко. Футбол тем и интересен, что не все зависит от мастерства. Во многом это везение и удача. Взять оба поражения Арсенала в сезоне от более слабых команд… Но все равно спасибо, могли сейчас на 1-м месте быть несколько часов.
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