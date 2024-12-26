Палмер: «Все говорили с самого начала, что мы не претенденты на титул»

Полузащитник «Челси» прокомментировал поражение в матче 18-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:2).

Мы знали, что не будем выигрывать каждую игру. Это первый сезон тренера с нами. Мы учимся. Все говорили с самого начала, что мы не претенденты на титул. Мы просто становимся лучше как команда и растем.