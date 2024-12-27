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Икарди может продолжить карьеру в Ла Лиге

сегодня, 15:56

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди может перебраться в Испанию.

По данным источника, в подписании аргентинца заинтересован «Бетис». Испанский клуб намерен арендовать форварда в январе.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:30
Икарди совершенный центрфорвард.
вот кого надо Барсе вернуть домой!!
играяя в Италии за Интер. Мауро был невероятно хорош.
как топ-форвард, двигается на инстинктах, как хищник в джунглях.
вроде кажется, что не делает ничего невозможного, но удержать его защитникам было всегда сложно.
мне все равно , что про него пишут (это его личная жизнь и тд.), но на поле это супер игрок.
rgkp6nwmv84f
rgkp6nwmv84f
сегодня в 16:58
Полгодика попользуются и отправят обратно
Гость
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