Икарди может продолжить карьеру в Ла Лиге

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди может перебраться в Испанию.
По данным источника, в подписании аргентинца заинтересован «Бетис». Испанский клуб намерен арендовать форварда в январе.
Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди может перебраться в Испанию.
По данным источника, в подписании аргентинца заинтересован «Бетис». Испанский клуб намерен арендовать форварда в январе.
вот кого надо Барсе вернуть домой!!
играяя в Италии за Интер. Мауро был невероятно хорош.
как топ-форвард, двигается на инстинктах, как хищник в джунглях.
вроде кажется, что не делает ничего невозможного, но удержать его защитникам было всегда сложно.
мне все равно , что про него пишут (это его личная жизнь и тд.), но на поле это супер игрок.
вот кого надо Барсе вернуть домой!!
играяя в Италии за Интер. Мауро был невероятно хорош.
как топ-форвард, двигается на инстинктах, как хищник в джунглях.
вроде кажется, что не делает ничего невозможного, но удержать его защитникам было всегда сложно.
мне все равно , что про него пишут (это его личная жизнь и тд.), но на поле это супер игрок.