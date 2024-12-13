15-летний голкипер академии «Вест Хэма» умер из-за опухоли головного мозга

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вчера, 23:36

Голкипер академии английского «Вест Хэма» Оскар Фейрс ушёл из жизни в 15-летнем возрасте из-за рака мозга.

В августе 2023 года у мальчика была выявлена 7-сантиметровая эпендимома – сравнительно редко встречающаяся опухоль мозга.

За несколько месяцев до постановки этого диагноза Оскар начал испытывать учащенное сердцебиение, слабость в правой стороне тела, головные боли и недомогание, и сперва ему ошибочно диагностировали ментальные проблемы и мигрень. Впоследствии удалось выявить настоящую причину.

С лета 2023 года Фэйрс перенес семь операций, прошел курсы химиотерапии и радиотерапии, однако это не спасло жизнь футболисту.