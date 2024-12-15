Болельщики аргентинского клуба устроили беспорядки из-за плохих результатов

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сегодня, 10:11

Болельщики аргентинского «Сан-Лоренсо» обрушили свой гнев на команду после домашнего поражения от «Тигре» (0:1) в 27-м туре Примеры.

Болельщики, уставшие от неудовлетворительных результатов команды по ходу сезона, начали выкрикивать оскорбления в сторону игроков, а также восклицали «Проваливайте все!» в концовке игры. Более того, вмешаться пришлось полиции, чтобы особо рьяные фанаты не получили доступ к той части трибун, которую обычно занимают руководители клуба.

Во время беспорядков был повреждён стадион «Педро Бидеген», а пресс-конференцию тренеров пришлось прервать, поскольку безопасность не могла быть гарантирована. Часть наиболее разгневанных болельщиков успела покинуть территорию стадиона, а затем сосредоточилась в окрестностях стадиона, где для контроля над ситуацией пришлось задействовать значительные силы полиции.

Отметим, что это уже не первый случай, когда болельщики «Сан-Лоренсо» прибегают к радикальным мерам. В октябре они появились на тренировке команды, чтобы поговорить с игроками.

После 27 матчей «Сан-Лоренсо» занимает 24-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины с 29 очками.