Клубы АПЛ заинтересованы в услугах нападающего «Вильярреала»

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вчера, 16:47

«Лестер» и «Борнмут» проявляют интерес к нападающему «Вильярреала» . Клубы могут сделать трансферное предложение по игроку в размере 20 миллионов евро.

Напомним, Барри перешёл в «Вильярреал» из «Базеля» в августе 2024 года за 14 миллионов евро. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне 22-летний форвард сыграл за «Вильярреал» 19 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает француза гвинейского происхождения в 14 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Вильярреал» заинтересован в лидере «Ботафого».