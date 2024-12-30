«Реал» нашёл замену Кроосу

«Реал» рассматривает полузащитника «Реала Сосьедад» и сборной Испании Мартина Субименди в качестве одного из возможных приобретений на следующий сезон, чтобы усилить среднюю линию. Игрок из Сан-Себастьяна очень нравится «сливочным», в нём видят естественную замену ушедшему Тони Кроосу. «Реал Сосьедад» установил отступные в контракте Субименди в размере 60 миллионов евро. Это вполне приемлемая цена для «Реала».
Сообщается, что Субименди привлекает АПЛ, хотя его агент, Иньяки Ибаньес, пару раз встречался со спортивным директором «Барселоны» Деку на предмет возможного прихода полузащитника в ряды «сине-гранатовых». Это была одна из просьб бывшего главного тренера каталонцев Хави об усилении полузащиты, но в итоге из-за экономической ситуации, в которой находится «блауграна», она не была реализована. Ещё одна деталь, которую следует принять во внимание — это то, что агент Субименди Ибаньес также ведёт дела наставника «Байера» Хаби Алонсо, которого в будущем связывают с «Реалом».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» раздумывает над трансфером 25-летнего испанца.
https://youtu.be/DxNM2RNXkUM?si=jgZFGW2ut62ymE7w