«Реал» нашёл замену Кроосу

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вчера, 15:39

«Реал» рассматривает полузащитника «Реала Сосьедад» и сборной Испании в качестве одного из возможных приобретений на следующий сезон, чтобы усилить среднюю линию. Игрок из Сан-Себастьяна очень нравится «сливочным», в нём видят естественную замену ушедшему Тони Кроосу. «Реал Сосьедад» установил отступные в контракте Субименди в размере 60 миллионов евро. Это вполне приемлемая цена для «Реала».

Сообщается, что Субименди привлекает АПЛ , хотя его агент, Иньяки Ибаньес, пару раз встречался со спортивным директором «Барселоны» Деку на предмет возможного прихода полузащитника в ряды «сине-гранатовых». Это была одна из просьб бывшего главного тренера каталонцев Хави об усилении полузащиты, но в итоге из-за экономической ситуации, в которой находится «блауграна», она не была реализована. Ещё одна деталь, которую следует принять во внимание — это то, что агент Субименди Ибаньес также ведёт дела наставника «Байера» Хаби Алонсо, которого в будущем связывают с «Реалом».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» раздумывает над трансфером 25-летнего испанца.