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«Реал» нашёл замену Кроосу

вчера, 15:39

«Реал» рассматривает полузащитника «Реала Сосьедад» и сборной Испании Мартина Субименди в качестве одного из возможных приобретений на следующий сезон, чтобы усилить среднюю линию. Игрок из Сан-Себастьяна очень нравится «сливочным», в нём видят естественную замену ушедшему Тони Кроосу. «Реал Сосьедад» установил отступные в контракте Субименди в размере 60 миллионов евро. Это вполне приемлемая цена для «Реала».

Сообщается, что Субименди привлекает АПЛ, хотя его агент, Иньяки Ибаньес, пару раз встречался со спортивным директором «Барселоны» Деку на предмет возможного прихода полузащитника в ряды «сине-гранатовых». Это была одна из просьб бывшего главного тренера каталонцев Хави об усилении полузащиты, но в итоге из-за экономической ситуации, в которой находится «блауграна», она не была реализована. Ещё одна деталь, которую следует принять во внимание — это то, что агент Субименди Ибаньес также ведёт дела наставника «Байера» Хаби Алонсо, которого в будущем связывают с «Реалом».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» раздумывает над трансфером 25-летнего испанца.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:19
Боюсь, что Крооса никто в ближайшие 10 лет не сможет заменить...
shur
shur ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:42
....польщён, спасибо Бро, с наступающим,здоровья,всех благ!!!
протон
протон ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:41, ред.
Я бы вас сюжет, в топы приписал будь моя воля) Вашими устами да мёд пить)
shur
shur ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:40, ред.
...снял с языка !!! Ещё не высохли следы от шипов на Сантьяго Бернабеу, нашего бесценного игрока - Мозга Реала....!!!!! Не корректная вывеска...!!!!! Субименти ...?!?!?!
протон
протон
вчера в 16:10
Так говорили что Крос не заменим
амурец
амурец
вчера в 15:53
В ближайшее время Крооса никто не заменит
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