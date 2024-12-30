Защитник «Барсы» отреагировал на слухи о том, что он может покинуть клуб

1735554760

вчера, 13:32

Защитник «Барселоны» и сборной Дании ответил на вопрос, как он относится к информации о том, что может покинуть каталонцев.

Нужно просто улыбаться. Клуб пока сказал мне только, чтобы я хорошо восстановился и что они ждут меня.

Напомним, Кристенсен перешёл в «Барселону» из «Челси» в июле 2022 года в качестве свободного агента. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 28-летний центральный защитник провёл всего один матч в Ла Лиге, так как летом получил серьёзную травму. Портал Transfermarkt оценивает датчанина в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании Кристенсена в январе.