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Защитник «Барсы» отреагировал на слухи о том, что он может покинуть клуб

вчера, 13:32

Защитник «Барселоны» и сборной Дании Андреас Кристенсен ответил на вопрос, как он относится к информации о том, что может покинуть каталонцев.

Нужно просто улыбаться. Клуб пока сказал мне только, чтобы я хорошо восстановился и что они ждут меня.

Напомним, Кристенсен перешёл в «Барселону» из «Челси» в июле 2022 года в качестве свободного агента. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 28-летний центральный защитник провёл всего один матч в Ла Лиге, так как летом получил серьёзную травму. Портал Transfermarkt оценивает датчанина в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании Кристенсена в январе.

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mr7a74pmrnpp
mr7a74pmrnpp
вчера в 14:43
В Барселоне уже 10 раз пожалели, что его подписали.
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