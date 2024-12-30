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«Бетис» заинтересован в трансфере нападающего «Барселоны»

вчера, 16:12

«Барселона» испытывает проблемы с регистрацией нападающего Пау Виктора. «Бетис», зная о сложившейся ситуации, проявил интерес к приобретению форварда на условиях аренды. «Зелёно-белые» рассчитывают, что Виктор придаст динамизма и свежести линии нападения. А для самого футболиста данный переход может означать большое количество игровых минут. Переговоры между обеими сторонами могут ускориться в ближайшие недели.

Напомним, контракт Виктора с «Барселоной» действует до июня 2029 года. В текущем сезоне 23-летний форвард сыграл 13 матчей в Ла Лиге, в которых отметился двумя голами и ассистом и 4 матча в Лиге чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что два игрока «Барселоны» входят в топ-20 самых дорогих футболистов мира.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:19
Новоиспеченный огурец?)
Гость
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