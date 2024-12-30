Суд повторно отказал «Барселоне» в регистрации Ольмо

Ранее суд отказал «Барселоне» в регистрации испанского полузащитника Даниэля Ольмо на вторую часть сезона. Каталонская команда обжаловала это решение.
Сегодня суд первой инстанции Барселоны № 47 также отклонил заявление клуба о регистрации Ольмо и Пау Виктора. Теперь каталонцы смогут заявить этих футболистов на вторую часть сезона только в случае одобрения сделки по продаже VIP-мест на «Камп Ноу».
это они не хотят и даже видимо не признали то, что нужно достигнуть дна.
а достигнет дна Барса лишь тогда, когда это руководство успокоится и перестанет гнаться за былой славой.
и наконец начнет работать с тем что есть,.
и будет грамотно везти финансовую политику.
пока эти действия с махинациями для регистрации
и эти бесконечные рычаги и тратой денег на новых игроков Барса....и все эти действия только пробивают очередное дно.
так и живем))
это они не хотят и даже видимо не признали то, что нужно достигнуть дна.
а достигнет дна Барса лишь тогда, когда это руководство успокоится и перестанет гнаться за былой славой.
и наконец начнет работать с тем что есть,.
и будет грамотно везти финансовую политику.
пока эти действия с махинациями для регистрации
и эти бесконечные рычаги и тратой денег на новых игроков Барса....и все эти действия только пробивают очередное дно.
так и живем))
А потом обмани, а потом обмани
Маленькие часики смеются тик-так
Рычаги пожалей, отпусти просто так
А потом обмани, а потом обмани
Маленькие часики смеются тик-так
Рычаги пожалей, отпусти просто так