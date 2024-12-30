Суд повторно отказал «Барселоне» в регистрации Ольмо

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вчера, 21:13

Ранее суд отказал «Барселоне» в регистрации испанского полузащитника на вторую часть сезона. Каталонская команда обжаловала это решение.

Сегодня суд первой инстанции Барселоны № 47 также отклонил заявление клуба о регистрации Ольмо и . Теперь каталонцы смогут заявить этих футболистов на вторую часть сезона только в случае одобрения сделки по продаже VIP-мест на «Камп Ноу».