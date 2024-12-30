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Суд повторно отказал «Барселоне» в регистрации Ольмо

вчера, 21:13

Ранее суд отказал «Барселоне» в регистрации испанского полузащитника Даниэля Ольмо на вторую часть сезона. Каталонская команда обжаловала это решение.

Сегодня суд первой инстанции Барселоны № 47 также отклонил заявление клуба о регистрации Ольмо и Пау Виктора. Теперь каталонцы смогут заявить этих футболистов на вторую часть сезона только в случае одобрения сделки по продаже VIP-мест на «Камп Ноу».

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 09:05
    Андрей Рудаков
    Андрей Рудаков
    сегодня в 02:39
    Бедная Барса...ее так называемая легенда аргентинского происхождения развалила клуб,который изо всех сил пытается сохранить лицо...жалко великий клуб,хотя я и не являюсь его поклонником,но там играли и тренировали люди к которым я отношусь с огромным уважением
    Sukhoverkov2012
    Sukhoverkov2012
    сегодня в 00:52
    А где же ВЕЛИКИЙ Немец КАПРАЛ
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27
    сегодня в 00:20
    Ради травматичного игрока столько хлопот,Барса и без Ольмо наиграла бы все что есть у неё.
    4ztq9jkmev3g
    4ztq9jkmev3g
    вчера в 22:55
    Надо же тупо профукать 50 лямов, если Ольмо уйдет свободным трансфером. Больше всего мне жалко Флика, как тренер он хорош, ставит атакующую красивую игру, но барса не может ему позволить хотя бы скамейку из добротных игроков. Поэтому Барса и просела в ноябре, декабре. Весной еще матчи на вылет, кубок Испании, Суперкубок, там разрыв между Реалом станет еще больше
    lotsman
    lotsman
    вчера в 22:41
    Суд отказал окончательно.)
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 22:02
    Лайк за Валерию и "Часики".
    протон
    протон
    вчера в 21:44
    Игроком своим ты меня назови
    А потом обмани, а потом обмани
    Маленькие часики смеются тик-так
    Рычаги пожалей, отпусти просто так
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 21:42
    Похоже Ольмо уйдёт в МЮ
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 21:22
    вся проблема в Лапорте и его шайки.
    это они не хотят и даже видимо не признали то, что нужно достигнуть дна.
    а достигнет дна Барса лишь тогда, когда это руководство успокоится и перестанет гнаться за былой славой.
    и наконец начнет работать с тем что есть,.
    и будет грамотно везти финансовую политику.
    пока эти действия с махинациями для регистрации
    и эти бесконечные рычаги и тратой денег на новых игроков Барса....и все эти действия только пробивают очередное дно.
    так и живем))
    Гость
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