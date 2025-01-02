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«Интер» выиграл у «Аталанты» и вышел в финал Суперкубка Италии

вчера, 23:55
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 0Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Интер» одержал победу над «Аталантой» в матче 1/2 финала Суперкубка Италии (2:0).

Дубль сделал Дензел Думфрис, забив на 49-й и 61-й минуте.

В другой игре 3 января встретятся «Ювентус» и «Милан».

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 11:07
Так и я про это - "концовка могла бы быть интересной"...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 11:04
Отменили не по прихоти судьи. ВАР увидел нарушение и сообщил судье. Правила для всех команд едины. И ещё. Засчитай ВАР этот гол, возможно мы увидели бы и реализацию всех моментов голевых у Интера. Каким бы был счёт в матче?
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:00
По Кетелару согласен. Сколько таких ,,пупырышек" мы видели, из которых патрлись сделать ,,звездочек' для последующей продажи.
Ничего особенного в Кетелару не вижу: будущий среднего уровня игрок, коих в Европе множество.
В Атланте все такие, включая тренера.
Сложилась ,как сейчас говорят" ,химия в коллективе и он заиграл. В этом большая заслуга Гасперини
. Но, кто-то уйдет, сыгранность уйдет , и.....
ABir
ABir
сегодня в 08:26
Победили уверенно. Ждём второго финалиста.
v2kqxr3496n8
v2kqxr3496n8
сегодня в 07:25
Интер доказал что он на сегодня лучший клуб Италии
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 05:27
Приветствую!Оно и понятно!Скамейка маловата
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:47
Жаль отменили гол Аталанты из за микро офсайда - концовка могла бы быть интересной...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:41
Интер на классе. Аталанта просто крепкий середняк.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:20
Такое впечатление что Аталанта особо и не верила про финал
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:22
Аталанта явно просела в концовке первого круга.
Capral
Capral ответ inter 03 (раскрыть)
сегодня в 01:51
Доброй ночи!
Хочется верить, что подтвердит.)))
inter 03
inter 03 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:28
добрый вечер интер очередной раз подтверждает своё чемпионство
drug01
drug01
сегодня в 00:51
Интер вероятно в финале будет играть с Ювентусом!!!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:44
Для начала поздравляю Интер и его болельщиков с заслуженной победой! Индзаги создал команду, которая играет практически идеально и без перебоев, это сильно!
По матчу скажу так, Интер вышел побеждать, а Аталанта играть, т.к Гасперини понадеялся на резервистов, оставив лидеров на лавке и прогадал...если в первом тайме они еще сопротивлялись, то после первого гола Дюмфриса, Гасперини убедился в своей ошибке, выпустил главную атакующую мощь, но тут же пропустил второй удар и накаут! Видимо, Аталанта будет делать акцент на Серию А! Интер в финале и завтра узнает своего соперника!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:38, ред.
По Лаутару больно кучно ты рассудил.
В техническом отношении у аргентинца очень богатый арсенал, но в ментальном смысле, да, - если в игре чёто не пошло, то взять себя в руки для настройки прицела ему удаётся крайне редко..., и вот здесь, для собственного развития, - целина не паханная.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:27
С победой Интеристы!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 00:15
Ведь там ему мало времени дали, если не ошибаюсь, 4 месяца что ли он отработал.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:13
Он и в Интере работал и провалился
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:12
И отдельно от всех и всего, хочу написать про Лаутаро Мартинеса. Всё таки, не суждено ему было сегодня отличиться забитым голом)))) Бывают и такие матчи в карьере футболиста. А это ведь лучший бомбардир прошедшего летом Копа Америки. Сегодня ему оставалось ещё и с пенальти не забивать. Но и вратарю Аталанты тоже надо отдать должное. Как же он хорошо отбил удар Мартинеса с убойной позиции. В финале Лаутаро Мартинес ещё может показать себя. Посмотрим...
Capral
Capral
сегодня в 00:11
Честно сказать, большего я ждал от этой игры. Преимущество Интера сразу обозначилось, причем не только по игре, но и чисто морально. Игра еще раз подтвердила, что Аталанта, вряд ли способна противостоять Интеру, как конкуренту в Серии А, несмотря на сегодняшний иной статус матча... Прежде всего, Интер выглядил мобильней соперника во всех компонентах игры, как в атаке, так и в обороне .

Аталанта в позиционной атаке выгляделa весьма примитивно, кроме навесов ничем не отметилась, а при контрах Интера- часто откровенно проваливалась. Очень блеклый вид имела команда. Не хватало элементарной идейности в игре, а Лукмана, я впервые увидел только на 90мин. Не знаю, стоит ли считать эту игру провалом Гасперини, но это уже седьмой подряд проигранный матч Аталанты Интеру.

Сложилось впечатление, что Интер играл в пол силы и с большим запасом, а те, несколько неприятных моментов у ворот миланцев можно отнести к элементарной расслабленности. Вобщем, победа Интера, абсолютно по игре. Мхитарян конечно уже не тот, тяжеловат Генрих, нет в нем, того, молодецкого задора, что когдато, но силовую борьбу еще вести способен, да и с техникой- по прежнему на ты...

Вобщем, Интер с победой!!! Игра Аталанты оставила много вопросов, и сейчас, команда совсем не похожа на того грозного соперника, который громил Ливерпуль и Байер...
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 00:11
Лаутаро вспомнил себя на ЧМ.. 🤭
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 00:11
,,Битья," конечно же.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:10
Аталанта, вышедшая бы основой, получила бы другой Интер с 4 или 5 голами...
Гасперини это знает потому и соломку постелил себе.
Уверен в том, что ему стыдно от того, что давно уже стал ,,мальчиком для бритья" для Индзаги...
Он и улыбался после поражения поэтому...
Хорошая мина при плохой игре"!
Аталанты чемпионом не быть!
Не та порода, как бы не странно это звучала в спорте.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:08
Потому что для зрителя эти команды вшивенькие по статусу. Экзотика, одним словом. Вывеска не та. В командах нет звёзд, а зритель зачастую приходит посмотреть только на них. Лаутаро ? - ничего особенного. Старательный, но и только.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:08, ред.
С запасом..., с огромным запасом по моментам и общей доминации Интер превзошёл оппонента.
Очень разнообразно и быстро миланцы переходят из обороны в атаку. Этот элемент просто до автоматизма отработан у Индзаги, поэтому забив первыми, Интер имеет шикарственные возможности как для развития успеха по счёту, так и в контроле общего ритма игры. В тактическом, да и в техническом смысле им сейчас нет равных в Италии.

P.S. А Гасперини жаль. Мужик выжимает супер максимум из своих ребят, но их класс не позволяет выпрыгнуть из штанов и ковать трофеи. Желаю седовласому дядьке попасть в топ команду, дабы раскрыть свой тренерский потенциал и идеи.

PP.SS. По Кетелару теперь громко заявляю со своей колокольни: игрок - дно.
Ну а Лукману надо срочно искать топ клуб, дабы не вязнуть и не прозябать в Бергамо. Парень в футбольном смысле перерос Аталанту на несколько порядков.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:07
Миланский Интер и всех их болельщиков с победой! Дензел Дюмфрис забил два красивых гола. Конечно же, после первого пропущенного гола, задача Аталанты намного усложнилась. Интер оборонялся десятером. Против Интера опасно пропускать первым. Такое ощущение, что Джампьеро Гасперини не очень хотел тратить силы на этот кубок. Думаю, что Аталанта настроена на скудетто. Буду рад, если победят в Серии А! Успехов им в этом!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:03
Интер был сильнее Аталанты не на голову, а на целых две головы... И это не смотря на ужасную реализацию. Один Лаутаро должен был забивать несколько голов. Только чудо поможет победителю пары Ювентус - Милан выиграть у этого Интера...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:57
А обстановка на трибунах это ужас какой-то....будто матч какой-то любительской лиги идет
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:56
Интер с уверенной победой! А если бы Лаутаро был бы точнее, то разгромили бы и вовсе)) Но Аталанта явно не основой вышла....
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