«Интер» выиграл у «Аталанты» и вышел в финал Суперкубка Италии

«Интер» одержал победу над «Аталантой» в матче 1/2 финала Суперкубка Италии (2:0).
Дубль сделал Дензел Думфрис, забив на 49-й и 61-й минуте.
В другой игре 3 января встретятся «Ювентус» и «Милан».
«Интер» одержал победу над «Аталантой» в матче 1/2 финала Суперкубка Италии (2:0).
Дубль сделал Дензел Думфрис, забив на 49-й и 61-й минуте.
В другой игре 3 января встретятся «Ювентус» и «Милан».
Очень разнообразно и быстро миланцы переходят из обороны в атаку. Этот элемент просто до автоматизма отработан у Индзаги, поэтому забив первыми, Интер имеет шикарственные возможности как для развития успеха по счёту, так и в контроле общего ритма игры. В тактическом, да и в техническом смысле им сейчас нет равных в Италии.
P.S. А Гасперини жаль. Мужик выжимает супер максимум из своих ребят, но их класс не позволяет выпрыгнуть из штанов и ковать трофеи. Желаю седовласому дядьке попасть в топ команду, дабы раскрыть свой тренерский потенциал и идеи.
PP.SS. По Кетелару теперь громко заявляю со своей колокольни: игрок - дно.
Ну а Лукману надо срочно искать топ клуб, дабы не вязнуть и не прозябать в Бергамо. Парень в футбольном смысле перерос Аталанту на несколько порядков.
Очень разнообразно и быстро миланцы переходят из обороны в атаку. Этот элемент просто до автоматизма отработан у Индзаги, поэтому забив первыми, Интер имеет шикарственные возможности как для развития успеха по счёту, так и в контроле общего ритма игры. В тактическом, да и в техническом смысле им сейчас нет равных в Италии.
P.S. А Гасперини жаль. Мужик выжимает супер максимум из своих ребят, но их класс не позволяет выпрыгнуть из штанов и ковать трофеи. Желаю седовласому дядьке попасть в топ команду, дабы раскрыть свой тренерский потенциал и идеи.
PP.SS. По Кетелару теперь громко заявляю со своей колокольни: игрок - дно.
Ну а Лукману надо срочно искать топ клуб, дабы не вязнуть и не прозябать в Бергамо. Парень в футбольном смысле перерос Аталанту на несколько порядков.
Гасперини это знает потому и соломку постелил себе.
Уверен в том, что ему стыдно от того, что давно уже стал ,,мальчиком для бритья" для Индзаги...
Он и улыбался после поражения поэтому...
Хорошая мина при плохой игре"!
Аталанты чемпионом не быть!
Не та порода, как бы не странно это звучала в спорте.
Гасперини это знает потому и соломку постелил себе.
Уверен в том, что ему стыдно от того, что давно уже стал ,,мальчиком для бритья" для Индзаги...
Он и улыбался после поражения поэтому...
Хорошая мина при плохой игре"!
Аталанты чемпионом не быть!
Не та порода, как бы не странно это звучала в спорте.