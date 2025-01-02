«Интер» выиграл у «Аталанты» и вышел в финал Суперкубка Италии

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вчера, 23:55

«Интер» одержал победу над «Аталантой» в матче 1/2 финала Суперкубка Италии (2:0).

Дубль сделал Дензел Думфрис, забив на 49-й и 61-й минуте.

В другой игре 3 января встретятся «Ювентус» и «Милан».