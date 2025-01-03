Руководство «Реала» хочет осуществить трансфер Трента этой зимой

Руководство мадридского «Реала» хотело бы осуществить трансфер правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда уже в зимнее трансферное окно.
По данным источника, «сливочные» предлагают мерсисайдцам € 25 млн за немедленный переход футболиста.
Сообщается, что мадридцы не хотели бы откладывать подписание Трента на лето 2025 года, когда они смогут получить его в статусе свободного агента после истечения срока действия контракта с «Ливерпулем».
Беседа начнётся со 125....)))
Беседа начнётся со 125....)))