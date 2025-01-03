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«Манчестер Юнайтед» следит за «новым Бруну Фернандешем»

сегодня, 14:52

«Манчестер Юнайтед» следит за полузащитником «Порту» Родриго Морой, которого называют «новым Бруну Фернандешем». В контракте Моры прописан пункт о выкупе за 55 миллионов фунтов стерлингов (66,3 миллиона евро).

Также «Манчестер Юнайтед» наблюдает за игрой нападающего «Порту» Самуэля Омородиона. В контракте Омородиона прописан пункт о выкупе за 82 миллиона фунтов стерлингов (98,7 миллионов евро). При этом «Атлетико» получит 50% от продажи игрока. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» изучает возможность приобретения Моры и Омородиона на перспективу. На данный момент «красные дьяволы» продолжат наблюдать за игроками.

Мора — воспитанник «Порту». Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 17-летний атакующий полузащитник сыграл 12 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 10 миллионов евро. Омородион перешёл в «Порту» из «Атлетико» в августе прошлого года. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне 20-летний форвард сыграл 21 матч во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает испанца нигерийского происхождения в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что сайт Goal включил переход Омородиона в список лучших трансферов сезона.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 18:12, ред.
Уж лучше бы купили Салаха, Алисона и Вандейка и Трента - уверен что бы в десятке крепко держались. Ну как купили - зарплату заоблачную сделали свободным агентам.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 16:14
Да и про нынешнего Бруно Фернандеша мало что можно сказать к сожалению.
А вот второй Месси и Роналду звучит как пример, так как они обладатели ЗМ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:03
Остаётся надеется, что Родриго Мокрой хорош как Б.Ф....но без истерики Бруну
allemz
allemz
сегодня в 15:01
Срочно нужно усиление, чтобы не вылететь из АПЛ))
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