«Ливерпуль» надеется сохранить Александера-Арнольда

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сегодня, 12:02

«Ливерпуль» не допустит продажи своего защитника в январе, независимо от размера предложения «Реала». «Красные» уже отклонили первоначальный запрос «сливочных» по поводу игрока и намерены продолжить попытки заключить с ним новый выгодный долгосрочный контракт.

В этом месяце позиция «Ливерпуля» не изменится ни при каких обстоятельствах — даже если, по слухам в Испании, поступит второе предложение о покупке Александера-Арнольда.