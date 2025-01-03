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«Ливерпуль» надеется сохранить Александера-Арнольда

сегодня, 12:02

«Ливерпуль» не допустит продажи своего защитника Трента Александера-Арнольда в январе, независимо от размера предложения «Реала». «Красные» уже отклонили первоначальный запрос «сливочных» по поводу игрока и намерены продолжить попытки заключить с ним новый выгодный долгосрочный контракт.

В этом месяце позиция «Ливерпуля» не изменится ни при каких обстоятельствах — даже если, по слухам в Испании, поступит второе предложение о покупке Александера-Арнольда.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:13
Может поступить и третье предложение от которого, как говориться, нельзя отказаться.
Все что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги.
Хотя есть примеры "стойкости и преданности" своему клубу.
Например: Тотти из итальянской Ромы.
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