Клубы АПЛ следят за ситуацией вокруг Асенсио

ПСЖ готов расстаться в январское трансферное окно с полузащитником Марко Асенсио. «Астон Вилла» и «Ньюкасл» заинтересованы в приобретении игрока. Главный тренер ПСЖ Луис Энрике не особо рассчитывает на Асенсио. 28-летний испанец не прочь покинуть «Парк де Пренс» и ведёт переговоры с «Ньюкаслом» и «Астон Виллой».
ПСЖ готов выслушать предложения в районе 25-30 миллионов евро за Асенсио, хотя оба клуба АПЛ предпочли бы арендовать его до конца кампании 2024/25. Главным приоритетом для футболиста является игровое время. За ситуацией с полузащитником следят «Реал Сосьедад», «Бетис» и «Арсенал».
Ранее сообщалось, что Асенсио может вернуться в Ла Лигу.
когда он выходил на замену в Реале,как будто картина игры светлее
что ли становилась,менялась к лучшему! И хорошо Иско вспомнил,
заслуживает особого внимания!
когда он выходил на замену в Реале,как будто картина игры светлее
что ли становилась,менялась к лучшему! И хорошо Иско вспомнил,
заслуживает особого внимания!