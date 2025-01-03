Клубы АПЛ следят за ситуацией вокруг Асенсио

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сегодня, 13:32

ПСЖ готов расстаться в январское трансферное окно с полузащитником . «Астон Вилла» и «Ньюкасл» заинтересованы в приобретении игрока. Главный тренер ПСЖ Луис Энрике не особо рассчитывает на Асенсио. 28-летний испанец не прочь покинуть «Парк де Пренс» и ведёт переговоры с «Ньюкаслом» и «Астон Виллой».

ПСЖ готов выслушать предложения в районе 25-30 миллионов евро за Асенсио, хотя оба клуба АПЛ предпочли бы арендовать его до конца кампании 2024/25. Главным приоритетом для футболиста является игровое время. За ситуацией с полузащитником следят «Реал Сосьедад», «Бетис» и «Арсенал».

Ранее сообщалось, что Асенсио может вернуться в Ла Лигу.