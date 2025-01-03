«Милан» хочет арендовать Ольмо до конца сезона

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сегодня, 14:46

Итальянский «Милан» хочет арендовать полузащитника «Барселоны» до конца сезона.

По аналогии с переходом Дэвида Бекхэма в стан «россонери» из «Лос-Анжелес Гэлакси» в 2009-м и 2010 году, когда англичанину нужна была игровая практика. Также взять в аренду испанца хочет «Ювентус».

По информации источника, и «Милан», и «Ювентус» смогут гарантировать Ольмо место в основном составе на оставшуюся часть сезона-2024/2025, но обоим клубам также приходится надеяться, что «Барселона» позволит игроку уйти в аренду без существенной платы.