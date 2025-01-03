Топ-клубы АПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Штутгарта»

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сегодня, 12:18

«Арсенал» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к полузащитнику «Штутгарта» и олимпийской сборной Франции . Скауты данных клубов следят за игрой футболиста на протяжении всего сезона. За развитием событий наблюдают «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Напомним, Мийо перешёл в «Штутгарт» из «Монако» в августе 2021 года. Его контракт истекает в июне 2028 года. В текущем сезоне 22-летний атакующий полузащитник сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Мийо в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» намерен в зимнее трансферное окно подписать нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича.