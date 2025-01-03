Рэшфорда хотят видеть в МЛС

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сегодня, 11:35

Клубя МЛС намерены побороться за нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии . Интерес МЛС к Рэшфорду отражает стремление лиги привлекать звёзд мирового уровня в самом расцвете сил, что является отходом от её обычной стратегии подписания игроков на последних этапах карьеры. Кроме того, по слухам, другие звёзды АПЛ , такие как полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, могут последовать тем же путем в США . МЛС готова предложить 27-летнему англичанину конкурентоспособную и привлекательную среду, а также хорошие финансовые условия.

Ранее сообщалось, что Рэшфорд нанял новых агентов.