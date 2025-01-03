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Рэшфорда хотят видеть в МЛС

сегодня, 11:35

Клубя МЛС намерены побороться за нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркуса Рэшфорда. Интерес МЛС к Рэшфорду отражает стремление лиги привлекать звёзд мирового уровня в самом расцвете сил, что является отходом от её обычной стратегии подписания игроков на последних этапах карьеры. Кроме того, по слухам, другие звёзды АПЛ, такие как полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, могут последовать тем же путем в США. МЛС готова предложить 27-летнему англичанину конкурентоспособную и привлекательную среду, а также хорошие финансовые условия.

Ранее сообщалось, что Рэшфорд нанял новых агентов.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:41
Вряд ли он пойдёт в млс, слишком далеко
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