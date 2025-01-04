Игроку «Халла» пришлось извиняться за эмодзи под постом друга

«Халл» провёл специальную пресс-конференцию с участием нападающего Абу Камары и главного тренера Рубена Сельеса. Футболист извинился за свой комментарий в социальной сети.
После поражения от «Мидлсбро» болельщики остались недовольны форвардом, который позволил Делано Бургзоргу беспрепятственно пронести мяч по левому флангу, в результате чего тот сделал навес в штрафную, который замкнул Алекс Гилберт, забив победный гол в компенсированное время.
По окончании поединка Камара сделал в соцсети комментарий в виде двух эмодзи с сердечком к публикации своего друга и бывшего одноклубника Патрика Лэйна, который отпраздновал прекращение голевой засухи, забив первый гол в сезоне в тот же вечер.
Дело в том, что Лэйн играет за «Портсмут» — конкурента «Халла» в борьбе за сохранение места в Чемпионшипе, и некоторые фанаты «тигров» были возмущены тем, что один из их игроков поздравил соперника в тот же вечер, когда его ошибка напрямую привела к поражению.
Затем «Халл» устроил пресс-конференцию для местных СМИ с участием игрока и нового рулевого, предоставив Камаре возможность извиниться за свой комментарий.
При этом большинство болельщиков задались вопросом, почему клуб посчитал нужным это сделать, учитывая, что нападающий просто выразил свою поддержку близкому другу.
Надо тогда и рукопожатие и обнимание после матчей под запрет поставить, а то как так то после поражения соперников поздравляете.
Надо тогда и рукопожатие и обнимание после матчей под запрет поставить, а то как так то после поражения соперников поздравляете.