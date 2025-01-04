Игроку «Халла» пришлось извиняться за эмодзи под постом друга

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сегодня, 15:32

«Халл» провёл специальную пресс-конференцию с участием нападающего и главного тренера . Футболист извинился за свой комментарий в социальной сети.

После поражения от «Мидлсбро» болельщики остались недовольны форвардом, который позволил беспрепятственно пронести мяч по левому флангу, в результате чего тот сделал навес в штрафную, который замкнул , забив победный гол в компенсированное время.

По окончании поединка Камара сделал в соцсети комментарий в виде двух эмодзи с сердечком к публикации своего друга и бывшего одноклубника , который отпраздновал прекращение голевой засухи, забив первый гол в сезоне в тот же вечер.

Дело в том, что Лэйн играет за «Портсмут» — конкурента «Халла» в борьбе за сохранение места в Чемпионшипе, и некоторые фанаты «тигров» были возмущены тем, что один из их игроков поздравил соперника в тот же вечер, когда его ошибка напрямую привела к поражению.

Затем «Халл» устроил пресс-конференцию для местных СМИ с участием игрока и нового рулевого, предоставив Камаре возможность извиниться за свой комментарий.

При этом большинство болельщиков задались вопросом, почему клуб посчитал нужным это сделать, учитывая, что нападающий просто выразил свою поддержку близкому другу.