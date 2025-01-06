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Ольмо и Пау Виктор включены в заявку «Барселоны» на Суперкубок Испании

сегодня, 17:42

«Барселона» опубликовала список игроков, которые отправятся в Саудовскую Аравию на матчи Суперкубка Испании.

В него вошли полузащитник Даниэль Ольмо и нападающий Пау Виктор, которые все еще не зарегистрированы на вторую часть сезона.

В полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» встретится с «Атлетиком» из Бильбао. Матч состоится 8 января.

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протон
протон
сегодня в 18:08
Alex67 уже 10 к набрал. Вот что значит кропотливый труд и участие в КП. Сейчас самое главное играть и тратить баллы рационально. Один из рациональных игроков в распределении баллов накопленных - это тактика Shlomo. Это очень опасный игрок. Если в группе не будет форс- мажора (фермерское хозяйство) два аккаунта выходят в финал точно.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:50
"Дани Ольмо и Пау Виктор включены в заявку «Барселоны» на Суперкубок Испании." в качестве членов туристической делегации......

Не, ну понятно, что правила в Ла Лиге довольно дурацкие и с ними можно спорить, но то, что Лапорта знал о них, при этом всё равно купил дорогого игрока на лавку, мурожил 4 месяца и только теперь спохватился, не поддаётся никаким оправданиям.... привычка жулить никуда не делась, но внезапно на это перестали закрывать глаза.
Гость
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