Ольмо и Пау Виктор включены в заявку «Барселоны» на Суперкубок Испании

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сегодня, 17:42

«Барселона» опубликовала список игроков, которые отправятся в Саудовскую Аравию на матчи Суперкубка Испании.

В него вошли полузащитник и нападающий , которые все еще не зарегистрированы на вторую часть сезона.

В полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» встретится с «Атлетиком» из Бильбао. Матч состоится 8 января.