Ольмо и Пау Виктор включены в заявку «Барселоны» на Суперкубок Испании

«Барселона» опубликовала список игроков, которые отправятся в Саудовскую Аравию на матчи Суперкубка Испании.
В него вошли полузащитник Даниэль Ольмо и нападающий Пау Виктор, которые все еще не зарегистрированы на вторую часть сезона.
В полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» встретится с «Атлетиком» из Бильбао. Матч состоится 8 января.
Не, ну понятно, что правила в Ла Лиге довольно дурацкие и с ними можно спорить, но то, что Лапорта знал о них, при этом всё равно купил дорогого игрока на лавку, мурожил 4 месяца и только теперь спохватился, не поддаётся никаким оправданиям.... привычка жулить никуда не делась, но внезапно на это перестали закрывать глаза.
Не, ну понятно, что правила в Ла Лиге довольно дурацкие и с ними можно спорить, но то, что Лапорта знал о них, при этом всё равно купил дорогого игрока на лавку, мурожил 4 месяца и только теперь спохватился, не поддаётся никаким оправданиям.... привычка жулить никуда не делась, но внезапно на это перестали закрывать глаза.