«Реал» отказался от предложения по трансферу ван Дейка

Агенты защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка предлагали мадридскому «Реалу» подписать его летом 2025 года. Тогда у игрока закончится нынешний контракт в Англии и он станет свободным агентом.
Запрос был подан, учитывая сложную ситуацию в обороне «Мадрида», связанную с травмами. Однако руководство «сливочных» отклонило предложение.
Утверждается, что отказ обусловлен интересом в пользу игроков другого профиля, которые лучше соответствуют тому, что необходимо «Реалу». Также у «Мадрида» были сомнения из-за возраста 33-летнего игрока.
Кроме того, «Реал» уверен в нынешних центральных защитниках команды: Антонио Рюдигере, Эдере Милитао, Давиде Алабе и Рауле Асенсио.
Мадрид уверен сильнее в Милитао с двумя крестами , в Алабе с крестами и мениском , слухи о котором вообще были из области окончания карьеры , и в кантерано , уровень которого такой , что по мнению главного тренер профильный опорник на позиции цз будет надежнее , чем в Ван Дейка , которому не 45 лет , а только 33 и который все еще на уровне топ цз играет , и это все еще и на фоне бесплатного трансфера . Что тут сказать , браво )
Если что , Алабе 32 , а Рюдигеру 31 , это к вопросу о том , что ВВД в 33 уже старик для Мадрид .
Мадрид уверен сильнее в Милитао с двумя крестами , в Алабе с крестами и мениском , слухи о котором вообще были из области окончания карьеры , и в кантерано , уровень которого такой , что по мнению главного тренер профильный опорник на позиции цз будет надежнее , чем в Ван Дейка , которому не 45 лет , а только 33 и который все еще на уровне топ цз играет , и это все еще и на фоне бесплатного трансфера . Что тут сказать , браво )
Если что , Алабе 32 , а Рюдигеру 31 , это к вопросу о том , что ВВД в 33 уже старик для Мадрид .