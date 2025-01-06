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«Реал» отказался от предложения по трансферу ван Дейка

сегодня, 18:48

Агенты защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка предлагали мадридскому «Реалу» подписать его летом 2025 года. Тогда у игрока закончится нынешний контракт в Англии и он станет свободным агентом.

Запрос был подан, учитывая сложную ситуацию в обороне «Мадрида», связанную с травмами. Однако руководство «сливочных» отклонило предложение.

Утверждается, что отказ обусловлен интересом в пользу игроков другого профиля, которые лучше соответствуют тому, что необходимо «Реалу». Также у «Мадрида» были сомнения из-за возраста 33-летнего игрока.

Кроме того, «Реал» уверен в нынешних центральных защитниках команды: Антонио Рюдигере, Эдере Милитао, Давиде Алабе и Рауле Асенсио.

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Все комментарии
Guankin
Guankin
сегодня в 21:48
Реал не берет стариков, даже Рона выперли под Винисиуса, поэтому могли и не предлагать.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:08
Не нужен он Реал, тогда уж можно было и Рамоса вернуть…
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 20:00, ред.
Весьма..., весьма спорно и очень пессимистично вы на полузащиту Реала смотрите.
Беллингем прогрессирует семимильными шагами - пасы раздаёт зряче..., и чем больше играет, тем изощрённее его действия в поле. Англичанин очень умён..., рядом с ним и Камавинга просветами оригинальных мыслей искрит.
Браим Диас - атакующий хавбек, прогресс которого только слепой не видит...
Ну а Федя Вальверде, так и вовсе один из лучших центр-разрушителей и питбулей середины поля в Мире.

Через пару лет пзшники Мадрида будут рулить в Европе.

P.S. По защите согласен.
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 19:47
Можно и так! Пожалуй, это более объективно и объёмнее сказано!!!)))
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:46
Говоря проще, на них держалась вся игра Мадрида.
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 19:45
На них держалась не столько атака, сколько организация игры, а это- несколько разные понятия, согласитесь...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 19:44, ред.
Чё там негативного о Ване Дейке думает Мадрид, мне наплевать... Честно, ребят!
Великий Месси сказал про голландца, что это лучший и самый проблемный защитник, против которого ему приходилось играть.
А Месси..., этот засранец по жизни и волшебник Кожаного просто так пи...деть не будет.
Ваня Голландский - топ, и этим всё сказано.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:23
Как по мне, то ВВД сильнее и Рюдигера, и Милитао, и тем более Алабы. Единственное
из-за чего ВВД не подходит Реалу, так это возраст, да, годика 2 он еще поиграет, но потом снова нудно будет искать игрока в оборону, поэтому, Реалу лучше сейчас взять более молодого игрока, так сказать на будущее, или подписать Ромеро из Тоттенхэма
протон
протон
сегодня в 19:19
Великолепно )
Мадрид уверен сильнее в Милитао с двумя крестами , в Алабе с крестами и мениском , слухи о котором вообще были из области окончания карьеры , и в кантерано , уровень которого такой , что по мнению главного тренер профильный опорник на позиции цз будет надежнее , чем в Ван Дейка , которому не 45 лет , а только 33 и который все еще на уровне топ цз играет , и это все еще и на фоне бесплатного трансфера . Что тут сказать , браво )
Если что , Алабе 32 , а Рюдигеру 31 , это к вопросу о том , что ВВД в 33 уже старик для Мадрид .
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 19:14
А центральный защитник нужен. Равно как и нападающий. Но главная проблема Мадрида будет после окончания карьеры Модричем. Заменить Крооса и Модрича просто некем, нет в мире такого класса игроков сейчас. А ведь вся атака Реала все эти годы держалась именно на этих двух людях в центре поля. Вот где проблемы начнутся, когда атака будет жить своей жизнью, а защита своей и не будет связующего звена между ними.
drug01
drug01
сегодня в 19:11
Реал смотрит на это предложение трезво и понимает что это не усилит игру...
Горожане
Горожане
сегодня в 19:08
Голландец сильно сдал в последнее время!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:05
Ну и правильно - Ван Лайк уже давно не тот...
Capral
Capral
сегодня в 19:04
Ван Дейк часто ошибается, плюс, конечно- возраст, что впрочем, для защитника не критично. Но разве Рюдигер, намного лучше ван Дейка? Ничего подобного, постоянно теряет- и позицию, и игрока, а в отборе и вовсе бесполезен. Другое дело, что возможно, у Реала на примете более молодые и качественные игроки... Но мне нравится больше ван Дейк, лучше читает соперника и позиционно не так часто ошибается, как Рюдигер.
lotsman
lotsman
сегодня в 19:02
Агенты Дейка хотели выгодно всучить своего подопечного но не получилось.)
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:59
Своих у Реала хватает... и справится если что.
fsj8jzz9ckap
fsj8jzz9ckap
сегодня в 18:50
Реал не повелся, молодцы.
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