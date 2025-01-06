«Ювентус» хочет арендовать защитника «Барсы» Араухо

«Ювентус» намерен подписать двоих центральных защитников, оформив как минимум одну сделку в январе.
Спортивный директор «бьянконери» Кристиано Джунтоли рассматривает возможность подписания уругвайского игрока «Барселоны» Рональда Араухо – речь идет об аренде. Если каталонцев устроит такой вариант, «Юве» постарается воспользоваться этой возможностью.
У итальянцев есть и другие кандидаты для укрепления центра обороны, основной – Давид Ханко из «Фейеноорда» и защитник «Ланса» Кевин Дансо. Однако туринцы рассматривают только аренду, а не полноценный трансфер.
Кроме того, агент Жорже Мендеш продолжает работать над сделкой по Антониу Силве из «Бенфики». Португальцы уже дали понять, что не отдадут игрока в аренду.