«Ювентус» хочет арендовать защитника «Барсы» Араухо

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сегодня, 17:59

«Ювентус» намерен подписать двоих центральных защитников, оформив как минимум одну сделку в январе.

Спортивный директор «бьянконери» Кристиано Джунтоли рассматривает возможность подписания уругвайского игрока «Барселоны» – речь идет об аренде. Если каталонцев устроит такой вариант, «Юве» постарается воспользоваться этой возможностью.

У итальянцев есть и другие кандидаты для укрепления центра обороны, основной – из «Фейеноорда» и защитник «Ланса» . Однако туринцы рассматривают только аренду, а не полноценный трансфер.

Кроме того, агент Жорже Мендеш продолжает работать над сделкой по из «Бенфики». Португальцы уже дали понять, что не отдадут игрока в аренду.