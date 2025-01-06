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«Ювентус» хочет арендовать защитника «Барсы» Араухо

сегодня, 17:59

«Ювентус» намерен подписать двоих центральных защитников, оформив как минимум одну сделку в январе.

Спортивный директор «бьянконери» Кристиано Джунтоли рассматривает возможность подписания уругвайского игрока «Барселоны» Рональда Араухо – речь идет об аренде. Если каталонцев устроит такой вариант, «Юве» постарается воспользоваться этой возможностью.

У итальянцев есть и другие кандидаты для укрепления центра обороны, основной – Давид Ханко из «Фейеноорда» и защитник «Ланса» Кевин Дансо. Однако туринцы рассматривают только аренду, а не полноценный трансфер.

Кроме того, агент Жорже Мендеш продолжает работать над сделкой по Антониу Силве из «Бенфики». Португальцы уже дали понять, что не отдадут игрока в аренду.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:37
Чё это за байда! Какая аренда игрока ценою 55 млн! Учитывая финансовое стояние Барсы , то ей выгоднее его продать млн за 70!
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45qg66cgz7r6
сегодня в 18:11
Вряд-ли он поможет Ювентусу в борьбе за медали
Гость
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