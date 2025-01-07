«Барселона» провела встречу с агентом нападающего «Астон Виллы» Джона Дурана.
Отмечается, что обсуждение возможности трансфера состоялось в рамках планирования состава команды на следующий сезон.
Подчеркивается, что целью встречи с представителем Дурана было установить контакт, а не начать какие-либо переговоры.
Сейчас «блауграна» старается следить за потенциальными трансферными ценами, но на данный момент не планирует принимать никаких решений.
Рыночная стоимость 21-летнего форварда составляет 40 миллионов евро, а его контракт с «Астон Виллой» был продлен в октябре до 2030 года. Ожидается, что английская сторона потребует сумму не ниже 60-70 млн евро за игрока.