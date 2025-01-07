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сегодня, 00:41

«Барселона» провела встречу с агентом нападающего «Астон Виллы» .

Отмечается, что обсуждение возможности трансфера состоялось в рамках планирования состава команды на следующий сезон.

Подчеркивается, что целью встречи с представителем Дурана было установить контакт, а не начать какие-либо переговоры.

Сейчас «блауграна» старается следить за потенциальными трансферными ценами, но на данный момент не планирует принимать никаких решений.

Рыночная стоимость 21-летнего форварда составляет 40 миллионов евро, а его контракт с «Астон Виллой» был продлен в октябре до 2030 года. Ожидается, что английская сторона потребует сумму не ниже 60-70 млн евро за игрока.