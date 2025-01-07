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«Барселона» провела встречу с агентом нападающего «Астон Виллы»

сегодня, 00:41

«Барселона» провела встречу с агентом нападающего «Астон Виллы» Джона Дурана.

Отмечается, что обсуждение возможности трансфера состоялось в рамках планирования состава команды на следующий сезон.

Подчеркивается, что целью встречи с представителем Дурана было установить контакт, а не начать какие-либо переговоры.

Сейчас «блауграна» старается следить за потенциальными трансферными ценами, но на данный момент не планирует принимать никаких решений.

Рыночная стоимость 21-летнего форварда составляет 40 миллионов евро, а его контракт с «Астон Виллой» был продлен в октябре до 2030 года. Ожидается, что английская сторона потребует сумму не ниже 60-70 млн евро за игрока.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:31, ред.
Это Дуран даже не игрок основы. Да, феноменально удачлив выходя на замену. Отменный бальный удар. Скорость. Но чтоб платить 60 млн за запасного Виллы, это невозможно поверить
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:10
Кадровый резерв... ни денег, ни регистраций...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:47
Другими словами - предварительные "прощупывания"...)
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