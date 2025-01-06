«Ювентус» готов отдать Дугласа Луиса в аренду с обязательным выкупом

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис интересен двум клубам из Англии.
26-летний бразилец, купленный летом у «Астон Виллы» за 50 млн евро, открыт для возвращения в АПЛ.
Сообщается, что «Ювентус» отдать Луиса в аренду с обязательством выкупа.
Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис интересен двум клубам из Англии.
26-летний бразилец, купленный летом у «Астон Виллы» за 50 млн евро, открыт для возвращения в АПЛ.
Сообщается, что «Ювентус» отдать Луиса в аренду с обязательством выкупа.
Оба вернулись бы в лиги где им комфортно и продолжили бы показывать топ футбол, как раньше в Астон Вилле и Милане
Оба вернулись бы в лиги где им комфортно и продолжили бы показывать топ футбол, как раньше в Астон Вилле и Милане