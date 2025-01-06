«Ювентус» готов отдать Дугласа Луиса в аренду с обязательным выкупом

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сегодня, 20:50

Полузащитник «Ювентуса» интересен двум клубам из Англии.

26-летний бразилец, купленный летом у «Астон Виллы» за 50 млн евро, открыт для возвращения в АПЛ .

Сообщается, что «Ювентус» отдать Луиса в аренду с обязательством выкупа.