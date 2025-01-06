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«Ювентус» готов отдать Дугласа Луиса в аренду с обязательным выкупом

сегодня, 20:50

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис интересен двум клубам из Англии.

26-летний бразилец, купленный летом у «Астон Виллы» за 50 млн евро, открыт для возвращения в АПЛ.

Сообщается, что «Ювентус» отдать Луиса в аренду с обязательством выкупа.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 21:40
Вот бы Юве с Ньюкаслом провели обмен Луиса на Тонали
Оба вернулись бы в лиги где им комфортно и продолжили бы показывать топ футбол, как раньше в Астон Вилле и Милане
shlomo2
shlomo2
сегодня в 21:02
Начинаются зимние трансферные неразберихи...
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